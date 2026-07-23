CCSC: Francesco Mussio è il nuovo presidente - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Lsu del Parco Nazionale del Cilento: i chiarimenti del presidente Coccorullo
Rivolta e Dotto a Giffoni
CCSC: Francesco Mussio è il nuovo presidente
Eug 2026: dal volley femminile il primo oro azzurro
Salernitana

CCSC: Francesco Mussio è il nuovo presidente

  • Luglio 23, 2026
  • 0
  • 210
  • 2 Min Read
CCSC: Francesco Mussio è il nuovo presidente

Il Centro Coordinamento Salernitana Club (CCSC) ha eletto il suo nuovo presidente. Francesco “Cicos” Mussio è stato eletto con 12 voti favorevoli, raccogliendo all’unanimità il consenso dei presenti. Nei prossimi giorni saranno presen- tati ufficialmente il nuovo direttivo e il programma delle atti- vità che accompagneranno il Coordinamento nei prossimi anni, con numerosi progetti già in fase di definizione. Il neo presidente Francesco “Cicos” Mussio ha dichiarato: “Sono molto contento di intraprendere questo nuovo percorso con il Centro Coordinamento Salernitana Club e spero di poter realiz- zare tante iniziative insieme alle persone che hanno deciso di appoggiarci e di condividere i nostri programmi e le nostre idee. Partiremo dalle scuole, partiremo dai ragazzi, perché il nostro

primo obiettivo sarà quello di fidelizzare ancora di più le nuove generazioni ai colori granata attraverso iniziative concrete e coinvolgenti. Mi sento di rivolgere un sincero ringraziamento sia a chi oggi è venuto a votare sia a chi, per qualsiasi motivo, non ha potuto partecipare. Il Coordinamento sarà sempre aperto al dialogo, al confronto e a qualsiasi proposta costruttiva. Vo- gliamo costruire una realtà ancora più forte, con entusiasmo, energie nuove e tanti progetti già pronti a partire”. Un messag- gio di saluto è arrivato anche dal presidente uscente Riccardo Santoro: “Ringrazio di cuore tutte le persone che in questi di- ciotto anni mi sono state vicine e hanno condiviso con me questo straordinario percorso. Auguro al nuovo presidente Francesco Mussio le migliori soddisfazioni”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012