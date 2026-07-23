CCSC: Francesco Mussio è il nuovo presidente

Il Centro Coordinamento Salernitana Club (CCSC) ha eletto il suo nuovo presidente. Francesco “Cicos” Mussio è stato eletto con 12 voti favorevoli, raccogliendo all’unanimità il consenso dei presenti. Nei prossimi giorni saranno presen- tati ufficialmente il nuovo direttivo e il programma delle atti- vità che accompagneranno il Coordinamento nei prossimi anni, con numerosi progetti già in fase di definizione. Il neo presidente Francesco “Cicos” Mussio ha dichiarato: “Sono molto contento di intraprendere questo nuovo percorso con il Centro Coordinamento Salernitana Club e spero di poter realiz- zare tante iniziative insieme alle persone che hanno deciso di appoggiarci e di condividere i nostri programmi e le nostre idee. Partiremo dalle scuole, partiremo dai ragazzi, perché il nostro
primo obiettivo sarà quello di fidelizzare ancora di più le nuove generazioni ai colori granata attraverso iniziative concrete e coinvolgenti. Mi sento di rivolgere un sincero ringraziamento sia a chi oggi è venuto a votare sia a chi, per qualsiasi motivo, non ha potuto partecipare. Il Coordinamento sarà sempre aperto al dialogo, al confronto e a qualsiasi proposta costruttiva. Vo- gliamo costruire una realtà ancora più forte, con entusiasmo, energie nuove e tanti progetti già pronti a partire”. Un messag- gio di saluto è arrivato anche dal presidente uscente Riccardo Santoro: “Ringrazio di cuore tutte le persone che in questi di- ciotto anni mi sono state vicine e hanno condiviso con me questo straordinario percorso. Auguro al nuovo presidente Francesco Mussio le migliori soddisfazioni”.