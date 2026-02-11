Cavese, Prosperi: Salernitana fuori categoria - Le Cronache Sport
Edicola

Notizie Flash!

Battipaglia, la sindaca Francese nomina la nuova giunta
Comunali Salerno, appello delle forze progressiste
La BCC Monte Pruno dona gli espositori al Tribunale di Vallo
Cavese, Prosperi: Salernitana fuori categoria
Sport Cavese

Cavese, Prosperi: Salernitana fuori categoria

  • Febbraio 11, 2026
  • 0
  • 171
  • 2 Min Read
Cavese, Prosperi: Salernitana fuori categoria

La Cavese arriva al derby con la Salernitana forte del successo interno sul Monopoli, ma con la consapevolezza di affrontare un avversario di assoluto livello. Alla vigilia della sfida di sabato, il tecnico metelliano Fabio Prosperi predica realismo e concentrazione.

“È una gara molto sentita – ha dichiarato l’allenatore – ma al di là del campanilismo affronteremo una Salernitana che ha valori tecnici ed economici fuori concorso, al pari di Catania e Benevento. Sarà una partita difficilissima, contro una squadra davvero forte”.

Prosperi sposta l’attenzione sull’aspetto tecnico-tattico: “Io devo pensare solo al campo. I miei giocatori hanno già affrontato partite durissime, in contesti complicati, consapevoli del lavoro svolto. Dovremo fare lo stesso anche contro la Salernitana”.

Il tecnico non nasconde l’amarezza per l’assenza delle tifoserie: “Siamo penalizzati dall’assenza dei nostri tifosi in trasferta. Mi dispiace anche che sabato non ci saranno quelli della Salernitana: sarebbe stato un derby più bello, come lo sarebbe stato all’andata con i nostri sostenitori. Invece, ancora una volta, ci ritroviamo a giocare senza il nostro pubblico”.

La Cavese dovrà fare a meno di Gerardo Fusco, match-winner contro il Monopoli ma squalificato dopo l’espulsione, mentre cresce l’attesa per una sfida che, nonostante le limitazioni, resta uno dei momenti clou della stagione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Sport

Olimpionici e Prefetto insieme per la legalità

“Lo sport veicolo di coesione e di legalità” è il tema

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012