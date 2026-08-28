Cavese, pronto riscatto con il Cerignola

Francesco De Pisapia

CAVESE-AUDACE CERIGNOLA 3-1

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Sava (dal 29′ st Fella), Diarrassouba (dal 35′ st Loreto), Awua, Visconti, Macchi; Orlando (dal 21′ st Fusco), Alberti (dal 29′ st Maiolo). A disposizione: Bertini, Asiatico, Ponziglione, Esposito, Mannucci, Personeni, Severino, Fiorin, Di Costanzo, Acerbo. All.: Cristiano Masitto

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro (dal 40′ st Cilenti), Sena (dal 17′ pt Kurti); Boccadamo, Vitale, D’Orazio (dal 21′ st Vinciguerra), Cretella; Perlingieri (dal 21′ st Padula), Nanula (dal 21′ st Silvestro); Gambale. A disposizione: Vailati, Fares, Moreso, Ballabile, Amiranda, Guadagna, Iorio, Romano, Sellaf, Pinotti. All.: Pasquale Catalano

ARBITRO: sig. Matteo Dini di Città di Castello (Massimiliano Starnini di Viterbo e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale). IV° ufficiale: Carlo Esposito di Napoli. Operatore FVS: Luigi Ferraro di Frattamaggiore

MARCATORI: 43′ pt Cionek (C); 9′ st Gambale (AuC); 17′ st Macchi (C); 39′ st Fusco (C)

NOTE: serata afosa; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 3.000 circa (con sparuta rappresentanza ospite). Ammoniti: al 32′ pt Nanula (AC); al 1′ st Gasbarro (AC); al 9′ st Alberti (C). Angoli 7 a 4 per la Cavese. Recuperi: 2′ pt; 5′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese batte l’Audace Cerignola con un perentorio tre ad uno cancellando in un solo colpo la trasferta di Bari e lo zero nella casella dei gol segnati. Assenti Juwer per una distorsione alla caviglia destra e Minaj che sta recuperando dall’infortunio al braccio, il tecnico Masitto dopo il ko di sette giorni prima, apporta i giusti correttivi nel suo 3-5-2 con Nunziata che torna a sinistra per Loreto, Awua collocato come play basso e Visconti play alto; in avanti Orlando affianca Alberti. L’Audace Cerignola di mister Catalano conferma, oltre al modulo 3-4-2-1, anche per dieci undicesimi la squadra che aveva superato al debutto il Cosenza con il solo cambio di D’Orazio per Moreso. Ritmi non eccessivamente alti causa il caldo afoso ma squadre comunque agguerrite. Subito Cavese pericolosa con Visconti dopo nemmeno centoventi secondi che però impatta male la sfera su una corta respinta della difesa ospite ed il pallone termina sul fondo. Dopo quattro minuti sono pericolosi gli ospiti con un traversone di D’Orazio dalla sinistra con Cionek che salta a vuoto centralmente e Gambale che dalla parte opposta si ritrova la sfera inaspettatamente sui piedi ma calcia fuori. Ancora metelliani vivaci con il cross di Sava che Alberti sottomisura non impatta al meglio spedendo fuori. Gli aquilotti provano a prendere in mano le redini del gioco e a tenere il pallino in mano con i pugliesi che indietreggiano il baricentro ma riescono a contenere le folate offensive. Al 28′ è provvidenziale Boccadamo ad anticipare Macchi pronto sottomisura ad appoggiare in rete un traversone dalla sinistra di Sava. Al minuto numero trentotto sugli sviluppi di un corner di Cretella, Gasbarro prova a sorprendere di tacco Boffelli ma il pallone si perde oltre la trasversale. Ma al 41′ ci pensa Boffelli a salvare su Nanula da posizione defilata dopo un clamoroso liscio di Sava. Capovolgimento di fronte e su angolo battuto da Orlando, Cionek svetta più in alto di tutti e di testa insacca con la rete del vantaggio che viene convalidata dopo la verifica all’FVS.

Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti ed al 54′ i giallo-blù trovano il pari un po’ a sorpresa: punizione battuta dalla trequarti da Cretella, sponda di Kurti e Gambale che sbuca improvvisamente e di testa infila alle spalle di Boffelli. Replica della Cavese che con una staffilata di Alberti dalla distanza sibila il palo alla destra di Viola. Preludio al gol del vantaggio che arriva al 62′. Azione insistita a destra con la palla che termina dalla parte opposta dove Macchi al volo con il sinistro infila l’estremo cerignolano. Tre minuti dopo è Alberti a sfiorare il tris. Uno scatenato Macchi sulla sinistra se ne va quasi fino al fondo e serve dall’altra parte l’accorrente Alberti che sottomisura non ci arriva di un soffio. Mister Catalano prova a scuotere i suoi effettuando un triplo cambio che sortisce solo l’effetto di una conclusione dalla distanza al 66′ di Cretella con la sfera che termina alta. Dall’altra parte mister Masitto dopo l’ingresso di Fusco, fa entrare anche Maiolo e Fella, quest’ultimo agguerritissimo, mette lo zampino nel gol che chiude la pratica all’84’. Ripartenza fulminea di Loreto che apre a Fella il quale arrivato in area di rigore serve Fusco che costringe Viola ad un super intervento ma la palla non trattenuta torna sui piedi dell’attaccante che ribadisce in fondo alla rete. La gara di fatto si chiude qui con gli ospiti che si sciolgono nella “canicola” del “Lamberti”.