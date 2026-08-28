Picerno capolista, Scafatese ko - Le Cronache Sport
Edicola

Notizie Flash!

Picerno capolista, Scafatese ko
Cavese, pronto riscatto con il Cerignola
Premio Fabula. Achille Polonara, la storia di un campione
E’ morta Valeria Casalbore, figlia di Renato
Sport Calcio

Picerno capolista, Scafatese ko

  • Agosto 28, 2026
  • 0
  • 107
  • 3 Min Read
Picerno capolista, Scafatese ko

Con il classico scarto il Picerno batte la Scafatese e resta a punteggio pieno nel campionato di Serie C Sky Wi Fi. Al Guariglia di Agropoli, casa momentanea del club canarino, mister Ferraro per la prima casalinga in terza serie rivoluziona un po’ il suo 4-3-3 partendo con Forte tra i pali, Novella e Ortisi terzini, Manzi e Suhs centrali, Proia, Brunet e Alessio Esposito a centrocampo a sostegno del tridente composto da Palmieri, Convitto e Longo; dopo pochi minuti, però, il tecnico gialloblù è costretto anche a rinunciare a Manzi per un problema fisico. Il primo tempo termina con gli ospiti avanti grazie al sigillo di Abreu, nella ripresa Ferraro prova a scompigliare le carte inserendo i nuovi arrivati Toscano e Emmausso, ma il gol di Pugliese chiude la gara sul definitivo 0-2

PRIMO TEMPO
8’ Prima sortita offensiva calinga con l’azione in solitaria di Brunet; dopo 40 metri palla al piede il destro dell’argentino viene deviato in angolo.
11’ Ancora Scafatese pericolosa da calcio d’angolo, il colpo di testa di Manzi viene bloccato da Marcone
18’ Primo squillo anche del Picerno, da corner Abreu svetta ma alza la mira
26’ Picerno in vantaggio: destro volante di Abreu che non lascia alcuno scampo a Forte. 0-1.
29’ Nemmeno tre minuti dopo Forte è costretto ancora agli straordinari distendendosi e deviando in angolo il fendente di Esposito
40’ Bella discesa di Ortisi sul lato sinistro: doppio passo a rientrare, fondo guadagnato e buon cross su cui né Longo né Palmieri riescono a trovare la zampata vincentel
46’ Forte si distende, questa volta sulla sinistra, per dire di no anche alla conclusione di Bianchi

 

SECONDO TEMPO
48’ Destro a giro di Pugliese che sibila vicino al palo della porta di Marcone
51’ Prova subito a bussare il neo entrato Emmausso, destro dai 20 metri di poco alto
53’ Numero al limite dell’area di Bassoli e destro che si alza poco sopra la traversa, grande brivido sulla schiena della retroguardia canarina
64’ “Puntata” destra di Palmieri dopo un dribbling secco, blocca Marcone
65’ Dall’altro lato del campo occasione ghiottissima per Scravaglieri, la difesa gialloblù si salva in angolo
75’ Plastica rovesciata di Pugliese che però non colpisce pulito la sfera, blocca Forte
80’ Raddoppio del Picerno: in contropiede Pugliese si invola ancora sulla sinistra e supera con uno scavetto Forte, la palla impatta sul secondo palo e poi viene smanacciata fuori dall’estremo difensore canarino, ma nel frattempo aveva superato completamente la linea di porta. 0-2

 

TABELLINO:

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Novella, Manzi (24’ Scognamiglio), Suhs, Ortisi (77’ Molinaro); Proia, Brunet (46’ Volpicelli), Esposito Alessio (46’ Toscano); Palmieri, Longo, Convitto (46’ Emmausso).
A disposizione: Becchi, Lamberti, Volpicelli, Tripi, Scognamiglio, Altobello, Toscano, Molinaro, Terribili, De Michele, Guerra, Esposito Catello, Emmausso, De Chiara.
All: Giovanni Ferraro

AZ PICERNO (4-3-3): Marcone; Gemignani, Bellodi, Del Fabro, Bassoli; Bianchi (63’ Maselli), Franco (63’ Scravaglieri), Virgilio; Pugliese, Abreu (89’ Coppola), Esposito Emmanuele (58’ Nocerino)
A disposizione: Pecci, Cortese, Perri, Kanoute, Maiorino, Tolovan, Nocerino, Pistolesi, Maselli, Rillo, Oliviero, Coppola, Scravaglieri
All: Claudio De Luca

RETI: 26’ Abreu, 80’ Pugliese

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria
Assistenti: Leonardo Mallimaci e Giovanni Celestino di Reggio Calabria
Quarto ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli. Operatore FVS: Luca Chianese di Napoli
Note: Ammoniti: Proia (S), Scravaglieri (P), Molinaro (S). Calci d’angolo 4-6. Recupero: 4’ pt, 7’ st

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Sport

Olimpionici e Prefetto insieme per la legalità

“Lo sport veicolo di coesione e di legalità” è il tema

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012