Picerno capolista, Scafatese ko

Con il classico scarto il Picerno batte la Scafatese e resta a punteggio pieno nel campionato di Serie C Sky Wi Fi. Al Guariglia di Agropoli, casa momentanea del club canarino, mister Ferraro per la prima casalinga in terza serie rivoluziona un po’ il suo 4-3-3 partendo con Forte tra i pali, Novella e Ortisi terzini, Manzi e Suhs centrali, Proia, Brunet e Alessio Esposito a centrocampo a sostegno del tridente composto da Palmieri, Convitto e Longo; dopo pochi minuti, però, il tecnico gialloblù è costretto anche a rinunciare a Manzi per un problema fisico. Il primo tempo termina con gli ospiti avanti grazie al sigillo di Abreu, nella ripresa Ferraro prova a scompigliare le carte inserendo i nuovi arrivati Toscano e Emmausso, ma il gol di Pugliese chiude la gara sul definitivo 0-2

PRIMO TEMPO

8’ Prima sortita offensiva calinga con l’azione in solitaria di Brunet; dopo 40 metri palla al piede il destro dell’argentino viene deviato in angolo.

11’ Ancora Scafatese pericolosa da calcio d’angolo, il colpo di testa di Manzi viene bloccato da Marcone

18’ Primo squillo anche del Picerno, da corner Abreu svetta ma alza la mira

26’ Picerno in vantaggio: destro volante di Abreu che non lascia alcuno scampo a Forte. 0-1.

29’ Nemmeno tre minuti dopo Forte è costretto ancora agli straordinari distendendosi e deviando in angolo il fendente di Esposito

40’ Bella discesa di Ortisi sul lato sinistro: doppio passo a rientrare, fondo guadagnato e buon cross su cui né Longo né Palmieri riescono a trovare la zampata vincentel

46’ Forte si distende, questa volta sulla sinistra, per dire di no anche alla conclusione di Bianchi

SECONDO TEMPO

48’ Destro a giro di Pugliese che sibila vicino al palo della porta di Marcone

51’ Prova subito a bussare il neo entrato Emmausso, destro dai 20 metri di poco alto

53’ Numero al limite dell’area di Bassoli e destro che si alza poco sopra la traversa, grande brivido sulla schiena della retroguardia canarina

64’ “Puntata” destra di Palmieri dopo un dribbling secco, blocca Marcone

65’ Dall’altro lato del campo occasione ghiottissima per Scravaglieri, la difesa gialloblù si salva in angolo

75’ Plastica rovesciata di Pugliese che però non colpisce pulito la sfera, blocca Forte

80’ Raddoppio del Picerno: in contropiede Pugliese si invola ancora sulla sinistra e supera con uno scavetto Forte, la palla impatta sul secondo palo e poi viene smanacciata fuori dall’estremo difensore canarino, ma nel frattempo aveva superato completamente la linea di porta. 0-2

TABELLINO:

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Novella, Manzi (24’ Scognamiglio), Suhs, Ortisi (77’ Molinaro); Proia, Brunet (46’ Volpicelli), Esposito Alessio (46’ Toscano); Palmieri, Longo, Convitto (46’ Emmausso).

A disposizione: Becchi, Lamberti, Volpicelli, Tripi, Scognamiglio, Altobello, Toscano, Molinaro, Terribili, De Michele, Guerra, Esposito Catello, Emmausso, De Chiara.

All: Giovanni Ferraro

AZ PICERNO (4-3-3): Marcone; Gemignani, Bellodi, Del Fabro, Bassoli; Bianchi (63’ Maselli), Franco (63’ Scravaglieri), Virgilio; Pugliese, Abreu (89’ Coppola), Esposito Emmanuele (58’ Nocerino)

A disposizione: Pecci, Cortese, Perri, Kanoute, Maiorino, Tolovan, Nocerino, Pistolesi, Maselli, Rillo, Oliviero, Coppola, Scravaglieri

All: Claudio De Luca

RETI: 26’ Abreu, 80’ Pugliese

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria

Assistenti: Leonardo Mallimaci e Giovanni Celestino di Reggio Calabria

Quarto ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli. Operatore FVS: Luca Chianese di Napoli

Note: Ammoniti: Proia (S), Scravaglieri (P), Molinaro (S). Calci d’angolo 4-6. Recupero: 4’ pt, 7’ st