Fiorello, parodia su Fico. Ma io faccio sesso?

Porti, Filt Cgil ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza “Cartour”
Sms, videochiamata e mail: a “nuova” truffa realizzata nel Salernitano
Quadro di Rutilio Manetti, assolto Vittorio Sgarbi
  • Febbraio 16, 2026
Non manca la telefonata del Presidente della Regione Campania Roberto Fico: “Ma è vera sta cosa che tra le città in cui si fa più sesso c’è Napoli? Ma io faccio sesso? Ah, con la mia compagna? Ma si può fare anche con altri? Ma se uno fa sesso a Varcaturo conta come Napoli? Sicuramente se si fa più sesso a Napoli è merito di Gigi d’Alessio!

