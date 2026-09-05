Dizione e uso consapevole della voce, al via a Roma i seminari intensivi diretti da Corrado Veneziano

Nell’epoca dei podcast, dei discorsi pubblici e della comunicazione costante, la voce è tornata a essere uno strumento professionale a tutti gli effetti, eppure resta tra le competenze meno insegnate. È da questa premessa che nasce “È dizione straordinaria?”, il corso intensivo e specialistico diretto da Corrado Veneziano, regista, artista e docente, in collaborazione con ASI Cultura, dedicato alla pronuncia della lingua italiana, all’uso consapevole della voce, al potenziamento delle capacità espressive, retoriche e argomentative.

Le lezioni, rivolte a un massimo di dodici partecipanti per garantire un lavoro individuale su ciascun allievo, si svolgeranno a Roma, nel quartiere Trieste-Coppedè, con un primo appuntamento fissato per sabato 19 e domenica 20 settembre. Le giornate di formazione si articolano in 6 ore di lavoro per entrambe le giornate, dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Il percorso è gestito con un’impostazione fortemente pratica e operativa.

Tra gli obiettivi, il miglioramento della respirazione e dell’emissione vocale, la valorizzazione delle potenzialità naturali della voce, il riconoscimento di cadenze dialettali, il superamento di monotonia e automatismi espressivi. Particolare attenzione sarà riservata anche al rapporto tra voce e comunicazione non verbale: gestualità, sguardo, postura e prossemica verranno affrontati insieme alle loro conseguenze più propriamente fonetiche e interpretative.

Il programma prevede, in particolare, esercizi di respirazione ed emissione vocale, allenamenti della muscolarità mimico-facciale, autoverifica di eventuali inflessioni regionali e cantilene, capacità di controllo e variazione dei ritmi e del volume della voce, gestione delle pause, giochi di ruolo e controllo fonetico. Il tutto al fine di arrivare alla corretta esecuzione di letture interpretate e recitate, sia individuali sia collettive.

In sintesi, l’obiettivo centrale è quello di permettere ai partecipanti l’utilizzo di una voce sana e corretta, persuasiva e flessibile, pronta ed efficace nei più diversi contesti della vita privata e professionale. Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun allievo un attestato di frequenza personalizzato, accompagnato da una puntuale e articolata valutazione.

Il seminario sarà replicato, con identico programma, anche il 31 ottobre-1° novembre e il 5-6 dicembre 2026.

Scheda informativa

* Sede: via Reno 18/A, Roma (Trieste-Coppedè)

* Date: 19-20 settembre / 31 ottobre-1 novembre / 5-6 dicembre 2026

* Durata: 12 ore (6 ore al giorno, 11-14 e 15-18)

* Posti: massimo 12 partecipanti

* Costo: 180 euro (acconto 50% alla prenotazione, saldo il primo giorno di corso)

* Info e prenotazioni: spazioveneziano1@gmail.com

Corrado Veneziano, PhD in Lettere e Arti, ha insegnato Dizione e Pronuncia della lingua italiana dal 1998 al 2007 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e, dal 2015 al 2023, al Conservatorio Santa Cecilia.

Ha inoltre svolto attività accademica all’Université libre de Bruxelles e al Conservatoire Royal in Belgio. Nel corso della sua attività ha tenuto molteplici seminari e docenze, tra gli altri, per l’INDA-Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, la Luiss Guido Carli di Roma, il Teatro Stabile della Calabria, l’ACT-Accademia del Cinema e della Televisione di Cinecittà.

Altri seminari, rivolti a professionisti e imprese, sono stati tenuti per Confindustria, Ordine dei Giornalisti, Ordine degli Avvocati, Agenzie di doppiaggio, Scuole statali di ogni ordine e grado.