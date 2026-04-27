Cavese, il bilancio del Presidente Lamberti

CAVA DE’ TIRRENI – Con il pa- reggio contro il Cosenza è ca- lato il sipario sul campionato di Serie C che ha visto gli aquilotti conquistare sul campo la permanenza in ca- tegoria per il secondo anno consecutivo. Non è stata un’annata semplice in quanto nel mese di luglio ci fu una vera e propria rivoluzione con cambi di uomini e strategie come il subentro di Vincenzo De Liguori per Pasquale Lo- giudice nel ruolo di direttore sportivo, passando per il cambio in panchina con l’ar- rivo di Fabio Prosperi dopo l’addio di Vincenzo Maiuri. Poi si è passati alla nuova filosofia societaria ovvero non più cal- ciatori in prestito che grava- vano sul bilancio ma un mix di calciatori esperti e soprat- tutto giovani di proprietà su cui costruire un futuro e ma- gari lanciare nel calcio che conta. Di tutto ciò ne ha par- lato il presidente in pectore Alessandro Lamberti (foto tratte dal profilo facebook di cavesecalcio) che nella sala stampa “Raffaele Senatore” ha voluto non solo salutare e ringraziare tutti, ma anche disquisire sull’annata calci- stica appena trascorsa, dilun- gandosi poi sulle sfide che attendono la Cavese nella prossima stagione e nel fu- turo:“È stato un anno molto interessante e secondo me il più difficile rispetto alla pas- sata stagione quando siamo saliti in serie C dal momento che ci siamo trovati in una si- tuazione nuova perchè con il nuovo allenatore dovevamo valutare chi in rosa dei vecchi potesse farne parte cercando di essere attenti all’equilibrio economico-finanziario dato che come ben sapete è una base obbligatoria da cui si partirà da settembre con il salary cup. La partita col Co- senza è stata la dimostra- zione di quanto questo gruppo guidato da Prosperi e dal suo staff abbia fatto bene. Ci sono stati momenti brutti all’inizio ma io sono sempre stato molto tranquillo sul fatto che avremmo raggiunto la salvezza perchè conosco la dedizione al lavoro dell’alle- natore e dei ragazzi. De Li- guori quest’anno ha fatto veramente un ottimo lavoro. Alcuni mi hanno detto che ho rischiato scegliendo un diret- tore sportivo alle prime armi ma in realtà non è proprio così perchè io lo conoscevo già da due anni. Per noi è stato un anno difficile ma impor- tante perché ora abbiamo tanti calciatori di proprietà e

stasera c’era anche Igor Amerighi che è stato un no- stro calciatore fino a gennaio prima di passare all’Inter. Ringrazio tutti, tifosi com- presi, nonostante ci siano stati tanti “mugugni” dopo il difficile avvio di stagione ma fa parte del gioco. Noi sa- remmo stati salvi anche senza le penalizzazioni delle altre squadre. Ieri lo ha riba- dito l’allenatore ma mi piace sottolinearlo che ad oggi sa- remmo stati salvi anche senza le penalizzazioni delle altre squadre. Come ho sem- pre ribadito da quando mi sono insediato, solo con l’unione di intenti si può an- dare nella direzione giusta e ad oggi posso affermare che ripartiremo da una buona base per la prossima sta- gione. Noi nelle partite ab- biamo espresso del buon calcio, forse tranne contro il Latina che secondo me è stata una gara un po’ problematica per tanti motivi dove però c’era stato anche un segnale di stanchezza che ovvia- mente ti porta a fare delle ri- flessioni in generale e non solo sull’allenatore, ma il la- voro fatto dal tecnico e dal suo staff però mi lasciavano tran- quillo.

Anno zero questo? Lo scorso anno non poteva essere l’anno zero perché ritorna- vamo tra i professionisti dopo diciotto anni e siamo andati si sui giovani ma anche sul- l’usato sicuro con calciatori d’esperienza. Invece, ad inizio stagione, dopo la scelta fatta su De Liguori e Prosperi, ho chiesto al direttore di creare una base da cui ripartire per costruire il futuro e que- st’anno il mix tra giovani e calciatori di esperienza che li hanno accompagnati è stato ottimo. Un esempio, in ter- mini economici, è stata l’ope- razione sia di acquisto che di cessione di Amerighi. Pro- speri per me non è stato mai in discussione. Ci siamo sem- pre confrontati e anche sul suo futuro ne abbiamo già di- scusso ma è legittimo che abbia chiesto una riflessione dopo un’annata così dispen- diosa e così gli ho detto di prendersi qualche giorno perché siamo soddisfatti come società del suo operato e vorremmo andare avanti insieme. Qui vogliamo per- sone molto convinte di starci a Cava de’ Tirreni: non è il caso di Prosperi e lo aspetteremo tranquillamente; è vero che non c’è fretta ma vogliamo già parlare di programma- zione per la prossima sta- gione per fare le cose per bene. Difficoltà nel corso della stagione? Ci sono stati dei