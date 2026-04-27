Calenda, Fico? Mi avvalgo facolta’ non rispondere.

“Fico? Mi avvalgo della facolta’ di non rispondere…”. A Napoli per la presentazione del suo ultimo libro, Carlo Calenda e’ lapidario con i giornalisti che gli chiedono un giudizio sui primi mesi di Roberto Fico alla guida della Regione Campania. Alle elezioni dello scorso novembre, il leader di Azione aveva deciso di non presentare il simbolo e di lasciare liberta’ di voto ai suoi elettori. Calenda esprime parole piu’ positive per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Credo che abbia fatto delle cose oggettivamente buone – spiega – altre cose non mi convincono. Bisogna considerare che hanno avuto il Pnrr, quindi bisogna capire come si andra’ avanti senza Pnrr, ma penso che Manfredi abbia fatto un discreto lavoro”.
Post Recenti
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco