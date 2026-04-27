Calenda, Fico? Mi avvalgo facolta’ non rispondere.

“Fico? Mi avvalgo della facolta’ di non rispondere…”. A Napoli per la presentazione del suo ultimo libro, Carlo Calenda e’ lapidario con i giornalisti che gli chiedono un giudizio sui primi mesi di Roberto Fico alla guida della Regione Campania. Alle elezioni dello scorso novembre, il leader di Azione aveva deciso di non presentare il simbolo e di lasciare liberta’ di voto ai suoi elettori. Calenda esprime parole piu’ positive per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Credo che abbia fatto delle cose oggettivamente buone – spiega – altre cose non mi convincono. Bisogna considerare che hanno avuto il Pnrr, quindi bisogna capire come si andra’ avanti senza Pnrr, ma penso che Manfredi abbia fatto un discreto lavoro”.