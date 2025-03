Cava. Indagato l’amico di Marco Apostolico

Nocera/Cava/Castel San Giorgio. Sotto inchiesta per omicidio stradale un giovane di 28 anni alla guida della Alfa Giulietta che domenica all’alba è finita contro un muro a Pregiato di Cava de’ Tirreni causando la morte del 27enne Marco Apostolico di Castel San Giorgio, seduto sul lato passeggero. Sarebbe risultato positivo all’alcol test. Le indagini sul tragico sinistro sono state affidate ai carabinieri del reparto territoriale sotto il coordinamento della procura nocerina che ha disposto il sequestro della salma. Domani incarico per l’autopsia che sarà effetuata per la camera mortuaria del nosocomio di Cava de’ Tirreni. Ieri sono stati sentiti altri due amici che erano in auto mentre una ragazza, poco meno che 25enne, è ricoverata al Ruggi di Salerno dove i medici hanno riscontrato gravi ferite al capo e al viso e ne avrà per una quarantina di giorni. Hanno raccontato agli inquirenti cosa è accaduto di ritorno verso casa all’alba di domenica. Il 28enne indagato (ora per prassi) guidava l’Alfa Romeo che, forse a causa della velocità sostenuta, ha sbandato finendo contro un muro di cinta al termine di viale Franco Troiano, in via Pasquale Santoriello. A bordo della vettura quattro giovani di rientro verso casa. La vettura proveniva dal centro di Cava De’ Tirreni diretta all’incrocio con via Delle Arti e dei Mestieri e di qui verso la variante per Nocera Superiore, quando il giovane avrebbe perso il controllo, finendo contro il muro. Ad avere la peggio uno dei quattro, Marco Apostolico, 27enne di Santa Croce di Castel San Giorgio: per lui non c’è stato nulla da fare. L’ambulanza del 118 della Croce Azzurra di Cava de’Tirreni, giunta sul posto, non ha potuto fare altro che accertarne il decesso, del giovane figlio del titolare di un impianto di autolavaggio. Il corpo dello sfortunato Apostolico è sotto sequestro nell’obitorio dell’ospedale di Cava de’ Tirreni su disposizione della procura nocerina. L’incidente di domenica ha riacceso le polemiche a Cava per la condizione delle strade, in particolare di via delle Arte e dei Mestieri. Molti i dubbi anche sull’innesto di viale Franco Troiano inaugurata appena l’11 gennaio scorso su via Pasquale Santoriello. nei pressi di questa nuova arteria già si è verificato un altro grave incidente stradale in un mese dall’apertura. La sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara sospende la sfilata dei carri di Carnevale .