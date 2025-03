La Cavese torna al successo

Francesco De Pisapia

CAVESE-CASERTANA 1-0

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Evangelisti, Peretti, Saio; Rizzo, Sannipoli, Pezzella, Vitale, Marchisano (dal 20’st Konatè); Fella (dal 27’st Chiricò), Sorrentino (dal 27’st Verde). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Marranzino, Diarrassouba, Fornito, Vigliotti, Citarella, Rossi, Barone. All.: Vincenzo Maiuri

CASERTANA (4-3-3): Zanellati; Paglino (dal 17’st Fabbri), Kontek, Bacchetti, Gatti (dal 33’st Kallon); Proia, Collodel (dal 30’s Falasca), Damian (dal 17’st Bianchi); Carretta (dal 17’st Bakayoko), Vano, Bunino. A disposizione: Pareiko, Vilardi, Deli, Frison, Giugno. All.: Massimo Pavanel.

ARBITRO: sig. Samuele Andreano di Prato (Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Paolo Tomasi di Schio). IV° ufficiale: Enrico Gigliotti di Cosenza

MARCATORI: 21′ pt Vitale

NOTE: serata fredda; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 2.500 circa (trasferta vietata agli residenti in provincia di Caserta). Espulso nell’intervallo l’allenatore Pavanel (Cas). Ammoniti: al 33′ pt Carretta (Cas); al 12′ st l’allenatore Maiuri (Cav); al 35′ st Fabbri (Cas); al 37′ st Evangelisti (Cav); al 43′ st Proia (Cas). Angoli 4 a 3 per la Casertana. Recuperi: 2′ pt; 5’+2′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – Torna al successo la Cavese, anche se di misura, contro la Casertana. Sicuramente i metelliani avrebbero potuto raddoppiare in più di una circostanza, ma l’imprecisione sottomisura degli attaccanti e la bravura del portiere in almeno due circostanze, hanno tenuto il risultato inchiodato fino alla fine dopo il vantaggio. Con l’assenza per squalifica di Loreto e di Piana per infortunio, mister Maiuri si copre sull’out sinistro con l’impiego di Evangelisti che bagna così il proprio esordio con la casacca blufoncè, senza così stravolgere la formazione (e modulo 3-5-2) che sette giorni prima aveva superato la Turris. Out Llano, Deli ed Heinz, mister Pavanel deve rinunciare anche allo squalificato Egharevba ed alle non perfette condizioni fisiche di Kallon che si accomoda in panchina; di conseguenza, avendo problemi soprattutto sull’out destro, il tecnico dei falchetti opta per un 4-3-3. Ritmi blandi per una gara disturbata dal vento con i metelliani che provano subito a fare la gara ma gli ospiti compatti con la linea dei quattro difensori alta cerca di evitare di farsi schiacciare. Il primo brivido lo mettono i metelliani ai falchetti all’11’ con un cross di Sannipoli che per un soffio Sorrentino non riesce a toccare quel tanto che basta sottomisura. Rispondono tre minuti dopo i rosso-blù con Bunino che, dopo uno scambio con Collodel, calcia da dentro l’area di rigore senza però impensierire Boffelli più di tanto grazie anche ad un intervento di Fella che smorza la conclusione. Al 19’ tempestiva l’uscita di Zanellati ad anticipare Fella su lancio dalle retrovie di Pezzella. Due minuti dopo la Cavese trova il vantaggio grazie a Vitale che dal cerchio di centrocampo punta con decisione verso la porta avversaria e dai venticinque metri scarica un bolide di destro che s’insacca quasi a mezz’altezza alla destra dell’estremo ospite. Provano a reagire i falchetti e quattro minuti più tardi Carretta a destra fa tutto bene e una volta penetrato in area serve all’indietro il compagno Paglino che calcia alto. Al 28’ la Cavese sviluppa sulla destra una bella azione con Fella che riesce a servire a centro Vitale che non ci arriva di pochissimo alla deviazione determinante. Risponde immediatamente la Casertana sull’asse Carretta-Bunino con quest’ultimo che gira di prima intenzione poco prima del dischetto di rigore impegnando in tuffo Boffelli. Altra chance al 35’ per i metelliani con un ispirato Vitale che taglia per Sorrentino che non ci arriva di un soffio. La Casertana non riesce poi più a trovare gli spazi fino allo scadere del tempo per la buona cerniera dei centrocampisti che chiudono spesso la linea dei passaggi.

Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti e Boffelli viene chiamato in causa su un innocuo colpo di testa che s’impenna di Bacchetti su angolo di Damian. Rispondono gli aquilotti con Sannipoli che ci prova dalla distanza mala palla termina fuori. Gli ospiti optano per forze fresche con un triplo cambio (uno per reparto) mentre mister Maiuri toglie il giovane Marchisano per inserire più fisicità con Konatè e di lì a poco sostituisce anche la coppia d’attaccanti con gli ingressi di Chiricò e Verde. Vano di testa al 74’ manda alto sopra la traversa. All’82’ il neo entrato Chiricò costringe Zanellati agli straordinari su calcio di punizione; l’estremo difensore vola quasi all’incrocio evitando il raddoppio e deviando in angolo. Sugli sviluppi dello stesso, ancora determinante il portiere su colpo di testa di Evangelisti. Poi non accade più nulla e la Cavese può tornare nuovamente a festeggiare sotto la curva con i propri beniamini. La classifica ora è molto più tranquilla.