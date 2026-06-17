Cava, il sindaco proclama il lutto cittadino per la morte di Noviello - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Angri, ecco la Giunta Scoppa
Notte prima degli esami. Lettera aperta agli studenti e alle studentesse
GAMBINO (ECR-FDI): «Albania, un segnale politico importante»
Bonus edilizi, sequestro da 160 milioni
Attualità Cava dè Tirreni

Cava, il sindaco proclama il lutto cittadino per la morte di Noviello

  • Giugno 17, 2026
  • 0
  • 158
  • 1 Min Read
Cava, il sindaco proclama il lutto cittadino per la morte di Noviello

 Il sindaco di Cava Raffaele Giordano ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Marco Noviello, il giovane carabiniere cavese, colto da un malore a Clusone, in provincia di Brescia, dove prestava servizio.

La salma arriverà stasera in città. I funerali si terranno domani pomeriggio 18 giugno, alle ore 16, nel santuario di Sant’Antonio e San Francesco. Il sindaco ha disposto che per due ore – dalle 15,30 alle 17,30 – la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche nonché di attività ludiche, creative e di intrattenimento sul suolo pubblico.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013