Cava, il sindaco proclama il lutto cittadino per la morte di Noviello

Il sindaco di Cava Raffaele Giordano ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Marco Noviello, il giovane carabiniere cavese, colto da un malore a Clusone, in provincia di Brescia, dove prestava servizio.

La salma arriverà stasera in città. I funerali si terranno domani pomeriggio 18 giugno, alle ore 16, nel santuario di Sant’Antonio e San Francesco. Il sindaco ha disposto che per due ore – dalle 15,30 alle 17,30 – la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche nonché di attività ludiche, creative e di intrattenimento sul suolo pubblico.