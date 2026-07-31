BCC Campania Centro: Conclusa la prima edizione di Talentia Next

La BCC Campania Centro ha concluso la procedura di selezione del personale finalizzata all’inserimento di cinque nuove risorse nella propria rete commerciale, portando a compimento un articolato percorso di valutazione sviluppato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e valorizzazione del merito. La procedura rappresenta una delle principali iniziative attraverso cui il Consiglio di Amministrazione sta dando attuazione alle linee strategiche della Banca in materia di sviluppo organizzativo, valorizzazione delle persone e qualificato ricambio generazionale, con l’obiettivo di rafforzare nel tempo il patrimonio di competenze dell’Istituto e garantire continuità, innovazione e qualità del servizio a favore di Soci, Clienti e territorio, ponendo le basi per un’iniziativa che la Banca intende sviluppare e consolidare. In coerenza con tale visione, la Banca ha scelto di affidare l’intera gestione della procedura al Team Talent Acquisition, Employer Branding & Internal Mobility della Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, struttura specialistica dedicata alla ricerca, selezione e valorizzazione del capitale umano. Tale scelta costituisce una precisa espressione della governance aziendale, orientata ad assicurare un processo selettivo conforme a standard di professionalità, imparzialità, trasparenza e valorizzazione esclusiva del merito. Il percorso selettivo, sviluppatosi nell’arco di diversi mesi, ha previsto la definizione del profilo professionale ricercato, la predisposizione del regolamento di selezione, la raccolta e la verifica delle candidature, una prova tecnica scritta corretta in forma anonima e un articolato Assessment Center, composto da prove individuali e di gruppo, esercitazioni di problem solving, simulazioni comportamentali, colloqui strutturati e valutazioni attitudinali. Tutti i candidati sono stati osservati da almeno due assessor e valutati esclusivamente sulla base delle competenze, delle capacità e del potenziale professionale, nel rigoroso rispetto dei principi di oggettività, uniformità metodologica e non discriminazione. Alla procedura hanno partecipato candidati, provenienti da percorsi universitari e professionali di elevato profilo. Al termine delle diverse fasi valutative è stata definita la graduatoria finale, dalla quale sono stati individuati i candidati risultati assegnatari delle posizioni previste dal bando di selezione. L’elevato livello qualitativo delle candidature rappresenta uno dei principali elementi di valore emersi dall’intero processo. I candidati risultati assegnatari delle posizioni previste dal bando di selezione hanno evidenziato una solida preparazione accademica, competenze professionali di rilievo, capacità relazionali, motivazione e un significativo potenziale di crescita, confermando come il territorio esprima giovani professionalità di assoluto valore, capaci di contribuire concretamente allo sviluppo della Banca e del Credito Cooperativo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo organizzativo della Banca, volto a garantire un progressivo rafforzamento delle competenze professionali e un qualificato ricambio generazionale, assicurando continuità, innovazione e capacità di rispondere con efficacia all’evoluzione delle esigenze di Soci, Clienti e territori. Investire oggi in giovani professionalità significa consolidare le basi per una crescita sostenibile dell’Istituto nel medio e lungo periodo. Di particolare rilievo è risultata anche la qualità complessiva dei profili dichiarati idonei. La procedura ha consentito di evidenziare un patrimonio di competenze, esperienze e talento di elevato livello, rappresentando un investimento sul futuro della Banca e un segnale concreto della qualità del capitale umano espresso dal territorio. La Banca desidera inoltre rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i candidati che hanno scelto di partecipare alla procedura di selezione, dimostrando interesse, impegno e fiducia nei confronti di BCC Campania Centro. A tutti coloro che non sono risultati assegnatari delle posizioni previste dal bando va il più vivo apprezzamento per il percorso affrontato, unitamente all’augurio di conseguire, grazie al talento, alla preparazione e alla determinazione dimostrati, importanti soddisfazioni professionali e personali nel prosieguo della propria carriera. La partecipazione a Talentia Next costituisce un patrimonio di esperienza, crescita e confronto che la Banca auspica possa rappresentare un significativo valore aggiunto per il futuro di ciascun partecipante, nella convinzione che il merito e l’impegno trovino sempre adeguato riconoscimento lungo il percorso professionale di ogni persona. “La scelta di ricorrere alle competenze specialistiche della Capogruppo – ha dichiarato il Presidente Catarozzo – conferma la volontà di BCC Campania Centro di adottare modelli organizzativi sempre più evoluti e processi di selezione pienamente coerenti con i principi di buona governance, assicurando indipendenza di giudizio, uniformità metodologica e piena valorizzazione delle competenze individuali. Una scelta che rafforza ulteriormente la credibilità dei processi di selezione e testimonia la costante attenzione della Banca verso la qualità del proprio capitale umano, considerato il principale fattore di crescita, innovazione e competitività dell’Istituto.” Le nuove risorse saranno ora accompagnate da un articolato percorso di inserimento, formazione e affiancamento, finalizzato a favorirne una piena integrazione nell’organizzazione aziendale e nella cultura del Credito Cooperativo, affinché possano contribuire fin da subito alla qualità della relazione con Soci e Clienti e al perseguimento degli obiettivi strategici della Banca. Con la conclusione della procedura di selezione, il Consiglio di Amministrazione di BCC Campania Centro rinnova il proprio impegno a investire nelle persone, nella convinzione che professionalità, competenza, responsabilità e merito costituiscano il presupposto essenziale per creare valore duraturo per i Soci, i Clienti e il territorio. Investire nelle persone significa investire nel futuro della Banca e nella capacità di continuare a svolgere, con autorevolezza e responsabilità, il proprio ruolo di banca cooperativa al servizio dello sviluppo delle comunità locali, nella prospettiva di dare continuità, negli anni, a un percorso di selezione e valorizzazione dei talenti avviato con questa prima edizione di Talentia Next.