Castel San Giorgio si prepara a vivere un Magico Natale

«È tutto pronto per dare il via alla festa più bella e attesa dell’anno,amata dai grandi ma soprattutto dai piccoli, ed è a loro che abbiamo pensato e a loro abbiamo dedicato questo cartellone natalizio-ha detto il sindaco Paola Lanzara nell’annunciare gli eventi messi a punto dall’amministrazione comunale-. Castel San Giorgio si appresta a diventare la città dei bambini con un calendario di iniziative tutte a misura dei più piccoli e delle loro famiglie. Dal 7 dicembre al 5 gennaio Piazza Martiri d’Ungheria si trasformerà in un villaggio natalizio a cielo aperto. Grazie alla sinergia tra il. vice sindaco Giustina Galluzzo, gli assessori Antonia Alfano alla Cultura e Politiche Sociali, Domenico Rescigno al Commercio e Domenico Sellitto ai Lavori Pubblici che si è occupato delle luminarie, grazie anche al supporto della Camera di Commercio,abbiamo immaginato un Natale a misura di famiglie e soprattutto di bambini, in modo da vivere anche Castel San Giorgio la magia del Natale in una ambientazione festosa, allegra e serena per riscoprire il vero significato di questa festa» – ha concluso il sindaco Paola Lanzara. Si inizia sabato 7 dicembre dalle 15:30 alle 18:00 con la casa di Babbo Natale. Domenica 8 dicembre dalle 11.30 alle 14.00 Christmas luna park. Domenica 15 dicembre dalle 11:30 alle 14:00 Piazza Martiri D’Ungheria si trasformerà in un piccolo villaggio del Polo Nord. Sabato 21 dicembre dalle 15.30 alle 18.00 appuntamento con il Family Christmas. Domenica 22 dicembre dalle 11.30 alle 14.00 di scena i Supereroi, gli Avengers. Martedì 24 dicembre dalle 11.30 alle 14.30 “Aspettando Natale”. Domenica 29 dicembre dalle 11.30 alle 14.00 “Frozen e il regno di ghiaccio”. Martedì 31 dicembre dalle 11.30 alle 14. 30 “Il circo dei bambini”. Domenica 5 gennaio dalle 11.30 alle 14.00 “W la befana” Il 25 dicembre dalle 10.30 alle 16.00 ci sarà anche il trenino panoramico che percorrerà le strade di Castel San Giorgio.