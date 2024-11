Castel San Giorgio celebra i diritti dei bambini

«Il 20 novembre si celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per ribadire la necessità di tutelare i diritti dei minori in ogni parte del mondo-dichiara il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

Grazie alla bella sinergia con le scuole del territorio, al termine di un percorso di incontri e sensibilizzazione voluti dall’assessore alle Politiche Educative Antonia Salvati, mercoledì 20 novembre celebreremo questa importante ricorrenza in tre momenti.

Alle 9.30 ci ritroveremo al plesso di scuola primaria Gerardo Antonio Galluzzo con “I diritti in gioco”.

Saranno i più piccoli ad animare questa prima parte della giornata e a dare voce ai loro diritti.

L’obiettivo della celebrazione è portare l’attenzione sul tema dei diritti dei più piccoli e ricordare che c’è ancora molta strada da percorrere perché i bambini di tutto il mondo siano realmente tutelati e protetti, per un futuro senza discriminazioni e disuguaglianze.

Alle 11.00 da Piazza Nassirya saranno gli studenti del ProfAgri e del Cuomo-Milone a raccogliere idealmente il testimone e a proseguire la staffetta con “I diritti in Marcia”.

Alle 12.00 in aula consiliare con gli studenti dei due istituti superiori di Castel San Giorgio affronteremo, in particolare, il diritto ad un Ambiente sano ed il diritto al Benessere.

Un grazie alla dott. ssa Carolina Guariniello, rappresentante Unicef della provincia di Salerno che in questi anni è stato un importante punto di riferimento e ci ha accompagnati nel percorso di promozione dei diritti dell’infanzia con incontri nelle scuole.

Come amministrazione comunale faremo sempre quanto nelle nostre possibilità per mettere i diritti dei minori al primo posto e favorire il protagonismo dei giovani, per promuovere una politica più consapevole e attenta alle esigenze delle nuove generazioni» -conclude il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara.