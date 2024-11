Martusciello (FI): Pd al 42,7% è de profundis per De Luca

“Il 42,7% ottenuto dal Partito Democratico in Emilia-Romagna rappresenta il de profundis politico per Vincenzo De Luca. Un risultato superiore a quello del 2014, quando Renzi portò il PD al massimo storico, dimostra che la strategia di De Luca di sperare in una sconfitta dell’attuale segreteria del partito è naufragata davanti a questo successo. È evidente che per il governatore campano non ci siano più prospettive politiche. A questo punto, l’unica strada è quella di tornare immediatamente al voto in Campania”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.