Caso Sarno, interrogazione di Bicchielli

“È fondamentale che le istituzioni coinvolte garantiscano la massima trasparenza delle loro attività amministrative, nell’interesse dei cittadini di Sarno”. Con queste parole, l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione a risposta scritta indirizzata ai Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, in merito alla recente indagine della Guardia di Finanza di Salerno. L’inchiesta ha portato all’arresto di 28 persone, tra cui Massimo Graziano, ritenuto a capo di un’associazione a delinquere dedita a usura, estorsione e altri reati, e l’avvocato Rubina Pignataro, moglie di Graziano e membro del nucleo di valutazione del Comune di Sarno. “Le accuse sono gravi e richiedono un’attenta verifica da parte delle autorità competenti”, ha sottolineato Bicchielli, facendo riferimento alle accuse di associazione a delinquere, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. L’onorevole Bicchielli ha ricordato la decisione del Sindaco di Sarno, Francesco Squillante, di revocare l’incarico all’avvocato Pignataro dal nucleo di valutazione, in autotutela, per violazione dei doveri di comportamento e in applicazione della normativa anticorruzione. “Confido che i Ministri Piantedosi e Zangrillo vogliano accogliere la mia richiesta e adottare le iniziative necessarie, anche di carattere ispettivo, per fare piena luce su questa vicenda e tutelare l’immagine delle istituzioni coinvolte”, ha concluso il deputato salernitano Bicchielli.