Omicidio Vassallo, Iannone: “Regione, provincia e Cilento si costituiscano parte civile”

«Concordo con la proposta che il Parco Nazionale del Cilento si costituisca parte civile nel processo per l’omicidio Vassallo e ringrazio il Presidente Coccorullo, che è già pronto a deliberare. Ritengo però che debbano fare altrettanto Regione Campania, Provincia e tutti i Comuni cilentani.

L’omicidio Vassallo non fu soltanto una tragedia umana, ma è una ferita che è rimasta aperta per un intero territorio. Bisogna far valere gli atti che richiamino tutti al proprio dovere di essere Stato, non semplicemente indicare cosa dovrebbero fare gli altri. Vedremo alla prova dei fatti chi ci sarà».

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, segretario della Commissione Antimafia e parlamentare del collegio salernitano.