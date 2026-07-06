Caso raro di gravidanza ectopica, donna salvata

Una giovane donna di Cava de’ Tirreni è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico per il trattamento di una rara forma di gravidanza ectopica, nota come scar pregnancy, presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno. La paziente, secondo quanto rende noto Mario Polichetti, responsabile del reparto di Chirurgia Ginecologica e Oncologica della struttura, è stata dimessa nei giorni scorsi ed è rientrata a casa in buone condizioni. La scar pregnancy è una gravidanza che si sviluppa sulla cicatrice di un precedente taglio cesareo. Nel caso specifico, l’embrione si era impiantato sulla cicatrice di quattro precedenti cesarei, con un interessamento anche della parete della vescica, rendendo il quadro clinico particolarmente complesso. L’intervento è stato eseguito attraverso una tecnica mininvasiva che ha consentito di trattare la patologia preservando sia l’utero sia la vescica, riducendo il rischio di emorragie, tra le principali complicanze associate a questa condizione.