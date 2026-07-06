Caso raro di gravidanza ectopica, donna salvata - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Sarmo. I motivi dello scioglimento: Ingerenza della malavita
Caso raro di gravidanza ectopica, donna salvata
Violenza sulle donne, Strasburgo condanna l’Italia. Decisivo Tedesco sul piano penale
Nocera e il caso delle assunzioni facili
Provincia Cava dè Tirreni

Caso raro di gravidanza ectopica, donna salvata

  • Luglio 6, 2026
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Caso raro di gravidanza ectopica, donna salvata

Una giovane donna di Cava de’ Tirreni è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico per il trattamento di una rara forma di gravidanza ectopica, nota come scar pregnancy, presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno. La paziente, secondo quanto rende noto Mario Polichetti, responsabile del reparto di Chirurgia Ginecologica e Oncologica della struttura, è stata dimessa nei giorni scorsi ed è rientrata a casa in buone condizioni. La scar pregnancy è una gravidanza che si sviluppa sulla cicatrice di un precedente taglio cesareo. Nel caso specifico, l’embrione si era impiantato sulla cicatrice di quattro precedenti cesarei, con un interessamento anche della parete della vescica, rendendo il quadro clinico particolarmente complesso. L’intervento è stato eseguito attraverso una tecnica mininvasiva che ha consentito di trattare la patologia preservando sia l’utero sia la vescica, riducendo il rischio di emorragie, tra le principali complicanze associate a questa condizione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Agro Nocerino Sarnese Nocerina Provincia

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013