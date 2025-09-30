Caso Garlasco, Garofano rinuncia a incarico: divergenze con difesa Sempio

(Adnkronos) – Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma e consulente di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha rinunciato all'incarico sul caso Garlasco, mentre è ancora in corso l'incidente probatorio. Una decisione legata alle divergenze sorte con la difesa dell'indagato, in particolare rispetto ai suggerimenti scientifici relativi allo svolgimento dell'incidente probatorio e alla possibile estensione dello stesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
