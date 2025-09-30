A Piero De Luca 7278mila voti

Sono stati 7.278 i voti raccolti da Piero De Luca, candidato unico alla segreteria del Pd della CAMPANIA. Questi i numeri diffusi dal Partito democratico, quando si sono conclusi i lavori della commissione regionale per il congresso, presieduta da Giovanni Iacone. I votati sono stati 7.674. L’assemblea regionale è stata convocata per sabato 4 ottobre, alle 10, all’hotel Ramada di Napoli
