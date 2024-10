Caso Alfieri, perquisiti uffici di Cascone

Perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici del consigliere regionale campano Luca Cascone, del gruppo “De Luca Presidente”. Le perquisizioni, secondo quanto si apprende, sarebbero eseguite su delega della Procura di Salerno , che ha disposto perquisizioni anche nella sede della Provincia di Salerno , il cui presidente Franco Alfieri è stato arrestato ed è attualmente sospeso.

In un post su Facebook Cascone commenta: “Dopo le diverse ‘imprecise’ anticipazioni giornalistiche siamo arrivati ​​all’acquisizione di documenti. La migliore occasione non solo per spiegare nell’unica sede competente i miei comportamenti, ma anche per dimostrare il supporto fattivo spesso lontano dai riflettori assoluta che tutto ciò si chiarirà al più presto perché, nonostante ci sia chi specula su tutto, sono sereno, anzi serenissimo, io sono una persona perbene Totale fiducia nell’attività degli inquirenti e della magistratura va alla mia famiglia cui, mio ​​malgrado, creo preoccupazioni di cui si farebbe volentieri a meno”.