Battipaglia, riqualificazione per Piazza De Luna

di Andrea Verderame

Un’area adibita allo svago per i più piccoli. Sarà questo il nuovo volto di Piazza De Luna, una superficie di 5,40m per 24m situata alle spalle della centralissima via De Amicis.

Lo spiazzo era stato attenzionato dalle forze di polizia locale che nel luglio scorso avevano provveduto a segnalare la necessità di procedere all’eliminazione di due fioriere ivi presenti al fine, questa la motivazione addotta nella nota, di porre un freno al “bivacco notturno e diurno da parte di clochard”.

Tralasciando l’idea secondo la quale l’unico e sufficiente modo di contrastare tale famigerato bivacco sia quello di rimuovere determinati ornamenti urbani, idea che a qualcuno potrebbe forse apparire discutibile o, quantomeno, in qualche modo arrendevole; l’amministrazione locale battipagliese ha quindi pensato alla riqualificazione dell’area al fine di permettertene una maggiore fruibilità da parte della cittadinanza e, in particolare, a favore delle famiglie.

Tale intervento di riqualificazione, quindi, prenderà forma nella provvisoria installazione di un’attrazione di spettacolo viaggiante che occuperà la piazza nel periodo che va dal prossimo ottobre sino al 6 gennaio del nuovo anno; questo è quanto autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 227 del 09/10/2024; un’iniziativa annunciata anche dalla prima cittadina la quale in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook istituzionale spiega: «La zona, oggetto di un intervento di piccola manutenzione e riqualificazione, sarà destinata all’installazione di una giostrina per bambini.

Una decisione che recupera uno spazio al centro della città che viene destinato alla fruizione delle famiglie». Contestualmente, nella suddetta deliberazione è stato previsto un contributo indiretto a compensazione del canone unico patrimoniale dovuto per tale occupazione in favore dell’operatore economico che presenterà la manifestazione di interesse. Secondo l’avviso pubblico, le domande potranno essere presentate dagli operatori economici in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante; inoltre, queste dovranno essere trasmesse a mezzo PEC ovvero consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Battipaglia dal lunedì al venerdì.

Le ore 12:00 del giorno 28/10/2024 sono fissate quale termine ultimo per la presentazione delle suddette manifestazioni di interesse. Le domande così pervenute saranno valutate sulla base di un sistema di punteggi assegnati secondo cinque diversi criteri, ossia: maggiore superficie occupata per un massimo 30 punti; 5 punti all’attrazione che ha ottenuto il rilascio del codice identificativo più recente e zero punti agli altri operatori; orari di apertura settimanali fino ad un massimo e giorni di apertura, entrambi per un massimo di 25 punti ed eventuali servizi aggiuntivi con 5 punti per ognuno di essi sino a 15 punti totali.

A parità di punteggio verrà preferita l’azienda con la maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Battipaglia, città troppo spesso definita “fantasma” per la mancanza di spazi vivibili e vissuti, fa un passo, seppur tutt’altro che risolutivo, verso una insperata rinascita.