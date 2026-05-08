Casertana-Salernitana vietata ai tifosi residenti in provincia di Salerno - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Papa Leone solleva l’ampolla del sangue di San Gennaro
Iannone, ‘concorsi Oss scandalo della sanità gestita da De Luca’
Salerno, Centro storico piange la morte di Bruino Fruscione
Casertana-Salernitana, designato Di Loreto
Salernitana

Casertana-Salernitana vietata ai tifosi residenti in provincia di Salerno

  • Maggio 8, 2026
  • 0
  • 121
  • 1 Min Read
Casertana-Salernitana vietata ai tifosi residenti in provincia di Salerno

È partita la prevendita per la sfida tra Casertana  e  Salernitana , valida per l’andata della prima fase nazionale dei playoff di Serie C, in programma domenica sera allo stadio Stadio Alberto Pinto.

Se da un lato cresce l’attesa per il derby campano, dall’altro arriva il provvedimento che limita la presenza dei sostenitori granata sugli spalti. Il Prefetto di Caserta ha infatti disposto il divieto di trasferta per i residenti nella città di Salerno e nell’intera provincia.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti prenderà il via domani mattina alle ore 10 attraverso il circuito GO2, con possibilità di acquisto anche online. Il costo del tagliando è stato fissato a 13 euro.

Potranno acquistare i ticket esclusivamente i tifosi non residenti a Salerno e provincia, anche se non in possesso della tessera del tifoso.

La decisione rientra nelle misure adottate dalle autorità competenti per garantire l’ordine pubblico in occasione di una gara considerata ad alto profilo sotto il profilo della sicurezza.

Nel frattempo continua la corsa ai biglietti in casa rossoblù, con il “Pinto” che si avvia verso il tutto esaurito per uno dei confronti più attesi di questi playoff.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012