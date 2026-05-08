Casertana-Salernitana vietata ai tifosi residenti in provincia di Salerno

È partita la prevendita per la sfida tra Casertana e Salernitana , valida per l’andata della prima fase nazionale dei playoff di Serie C, in programma domenica sera allo stadio Stadio Alberto Pinto.
Se da un lato cresce l’attesa per il derby campano, dall’altro arriva il provvedimento che limita la presenza dei sostenitori granata sugli spalti. Il Prefetto di Caserta ha infatti disposto il divieto di trasferta per i residenti nella città di Salerno e nell’intera provincia.
La vendita dei biglietti per il settore ospiti prenderà il via domani mattina alle ore 10 attraverso il circuito GO2, con possibilità di acquisto anche online. Il costo del tagliando è stato fissato a 13 euro.
Potranno acquistare i ticket esclusivamente i tifosi non residenti a Salerno e provincia, anche se non in possesso della tessera del tifoso.
La decisione rientra nelle misure adottate dalle autorità competenti per garantire l’ordine pubblico in occasione di una gara considerata ad alto profilo sotto il profilo della sicurezza.
Nel frattempo continua la corsa ai biglietti in casa rossoblù, con il “Pinto” che si avvia verso il tutto esaurito per uno dei confronti più attesi di questi playoff.