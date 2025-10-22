Cascone, soddisfatto della lista 'A testa alta' a Salerno - Le Cronache Ultimora
Ucraina, Wsj: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio
Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne
Sangiuliano: Mi candido con Cirielli in Fdi
Cascone, soddisfatto della lista ‘A testa alta’ a Salerno

“Avverto una grande responsabilità nel guidare nella provincia di Salerno la lista A Testa Alta. Sono molto soddisfatto della squadra che mi accompagna, tanti nomi dai territori che da tempo si impegnano per le proprie comunità”. Lo afferma Luca Cascone, uscente consigliere e presidente della commissione trasporti del Consiglio Regionale e candidato capolista a Salerno nella lista che appoggia Fico presidente. “Tutti i candidati della lista – spiega Cascone – si ispirano alla politica del fare del presidente De Luca e sono entusiasti di portare il proprio contributo al prosieguo del progetto politico e dell’idea di Campania del governatore uscente. La priorità sarà l’ascolto di amministratori e cittadini per assicurarci che sia stato percepito e apprezzato il grande lavoro svolto in questi dieci anni e confrontarci sulle necessità ed esigenze ancora impellenti, dalla sanità ai trasporti, dalla qualità della vita ai servizi, dal più grande centro urbano fino alle aree interne”.

