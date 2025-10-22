“Avverto una grande responsabilità nel guidare nella provincia di Salerno la lista A Testa Alta. Sono molto soddisfatto della squadra che mi accompagna, tanti nomi dai territori che da tempo si impegnano per le proprie comunità”. Lo afferma Luca Cascone, uscente consigliere e presidente della commissione trasporti del Consiglio Regionale e candidato capolista a Salerno nella lista che appoggia Fico presidente. “Tutti i candidati della lista – spiega Cascone – si ispirano alla politica del fare del presidente De Luca e sono entusiasti di portare il proprio contributo al prosieguo del progetto politico e dell’idea di Campania del governatore uscente. La priorità sarà l’ascolto di amministratori e cittadini per assicurarci che sia stato percepito e apprezzato il grande lavoro svolto in questi dieci anni e confrontarci sulle necessità ed esigenze ancora impellenti, dalla sanità ai trasporti, dalla qualità della vita ai servizi, dal più grande centro urbano fino alle aree interne”.
Post Recenti
- Ucraina, Wsj: Usa hanno revocato restrizioni a uso missili a lungo raggio
- Cascone, soddisfatto della lista ‘A testa alta’ a Salerno
- Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne
- Sangiuliano: Mi candido con Cirielli in Fdi
- ‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale
Categorie
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco