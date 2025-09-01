Salernitana, Maggiore al Bari. rescissione Legowski: - Le Cronache Salernitana
Salernitana, Maggiore al Bari. rescissione Legowski:

  • Settembre 1, 2025
Si chiude con il sorriso per il Bari la trattativa con la Salernitana per Giulio Maggiore. I pugliesi, dopo un serrato testa a testa con l’Avellino, hanno avuto la meglio e si assicurano il centrocampista ex Spezia. Si chiude dopo appena un anno l’esperienza di Mateusz Legowski con la maglia della Salernitana. Il centrocampista polacco, arrivato dal Pogon Szczecin nell’estate del 2023, ha totalizzato 33 presenze in granata prima di rescindere consensualmente il contratto con il club. ’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Mateusz Łęgowski. Il club ringrazia il giocatore per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il suo futuro”, recita la nota ufficiale diffusa da via Allende.

