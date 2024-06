Casciello: il sostegno di Salerno in Azione a Gennaro D’Acunzi

La nostra scelta di sostenere da subito Gennaro D’Acunzi nelle elezioni a sindaco di Nocera Superiore non solo si è rivelata più che giusta ma ha confermato che quando ci si propone con candidati con una storia personale autorevole, credibile e con programmi concreti, non solo è vincente ma infonde nei cittadini la speranza che valga ancora la pena credere nella politica. Azione, come non ha avuto dubbi nel sostenere Gennaro D’Acunzi con convinzione, altrettanto farà nel nuovo percorso amministrativo e politico che attende Nocera Superiore nella certezza che l’autorevolezza di D’Acunzi possa portare a un vero rilancio della città.

Chi crede lotta, chi lotta vince e noi abbiamo lottato con te.