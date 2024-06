Serie B, la Lega rende noti gli orari delle gare: torna il lunch-match?

La Lega Serie B sta accelerando le trattative per la cessione dei diritti TV del triennio 2024-2027. Le emittenti Sky e Dazn sono in pole position per aggiudicarsi i diritti, con un costo previsto di 16 milioni di euro più IVA ciascuna. Nonostante queste trattative avanzate, la Lega mantiene aperta la possibilità di coinvolgere altri broadcaster, lasciando ancora incerto il destino delle trasmissioni televisive della Serie B.

La Lega Serie B ha anche reso noto il calendario delle partite nei weekend, introducendo nuove finestre di gioco per la stagione. Le gare saranno distribuite nei seguenti orari:

Venerdì: una o più gare in anticipo a partire dalle ore 18:00.

Sabato: una o più gare a partire dalle ore 14:00.

Domenica: una o più gare a partire dalle ore 12:00, con la novità del possibile lunch-match.

Lunedì: una gara in posticipo a partire dalle ore 18:00.

Con queste novità, la Lega Serie B cerca di offrire una maggiore flessibilità e visibilità alle partite, garantendo ai tifosi un calendario variegato e accessibile.