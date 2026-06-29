Carlo Balbiani nuovo presidente Lions Club Salerno Host

Si è svolta nella serata del 23 giugno presso l’Hotel Baia di Vietri S.M la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Salerno Host, momento simbolico che segna il passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Antonietta Salzano, e il nuovo Presidente Carlo Balbiani. Nel corso della serata sono stati ricordati i numerosi service e le attività realizzate durante l’anno sociale appena concluso, esprimendo gratitudine per l’impegno profuso dalla Presidente uscente Antonietta Salzano, dal Direttivo e da tutti i soci che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione delle iniziative a favore della comunità. Il nuovo Presidente ha inoltre espresso il proprio profondo rispetto per la storia e le tradizioni del Lions Club Salerno Host, patrimonio costruito negli anni grazie all’impegno, alla passione e allo spirito di servizio di generazioni di soci che hanno contribuito a rendere il Club un importante punto di riferimento per la comunità. Nel suo intervento, il neo Presidente Carlo Balbiani ha illustrato la propria visione del lionismo, inteso come servizio concreto, ascolto dei bisogni del territorio e impegno civile e sociale al servizio della collettività. Tra i temi che caratterizzeranno il nuovo anno sociale figurano l’attenzione alle persone più fragili, il sostegno ai giovani, la promozione delle pari opportunità, la tutela della salute e la diffusione della cultura della prevenzione, nel rispetto delle priorità internazionali del Lions Clubs International. Particolare attenzione sarà rivolta alle persone che vivono situazioni di disagio, emarginazione o difficoltà economica, con l’obiettivo di contribuire, attraverso azioni concrete, alla costruzione di una comunità più inclusiva e solidale. “Credo in un lionismo fatto di concretezza, ascolto e vicinanza ai bisogni della comunità, dove il servizio non sia soltanto un principio da affermare, ma un impegno quotidiano da vivere.”” ha dichiarato il Presidente Carlo Balbiani. La serata si è conclusa con la consueta cena sociale, con l’auspicio che il nuovo anno sociale possa rappresentare un percorso condiviso da tutti i soci, nel segno del servizio, della solidarietà dell’amicizia, valori che da sempre contraddistinguono il Lions Club Salerno Host.