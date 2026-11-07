Carabinieri, presentato il calendario 2027

È stato presentato anche a Salerno il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2027, quest’anno dedicato al tema “Gli sguardi che proteggono”. Un racconto per immagini e parole che mette al centro la presenza quotidiana dei militari sul territorio, il rapporto di fiducia con i cittadini e l’impegno nella tutela delle comunità. A illustrare il significato della nuova edizione è stato il comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, Andrea Corinaldesi, che ha sottolineato il valore della prossimità e della prevenzione, soffermandosi anche sull’importanza dei nuovi strumenti di comunicazione e sulla necessità di contrastare il fenomeno delle truffe. «È un tema molto importante per noi, perché la figura del carabiniere è sempre associata alla tutela e alla presenza sul territorio», ha spiegato Corinaldesi a margine dell’iniziativa. «Il carabiniere nasce per fare prossimità ed essere vicino al cittadino. Il suo sguardo deve servire proprio a questo: controllare che i bisogni delle nostre comunità non diventino problemi». Un messaggio che sintetizza lo spirito della 94ª edizione del calendario, presentata ufficialmente a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, dal comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo. L’opera, realizzata con il contributo del fotografo Franco Cappellari e accompagnata dai testi di Ferruccio De Bortoli, Bruno Vespa e Aldo Cazzullo, racconta attraverso dodici tavole il lavoro dei diversi reparti e delle specialità dell’Arma. Particolare attenzione è riservata anche alle nuove generazioni, alle quali i Carabinieri intendono rivolgersi non soltanto attraverso le attività di prevenzione e sensibilizzazione, ma anche promuovendo la conoscenza della professione. «È un modo per guardare e proteggere i giovani, ma anche per invogliarli a intraprendere questa carriera, che è importante. Il nostro è un compito fondamentale, a tutela del cittadino», ha evidenziato il comandante provinciale. Nel corso della presentazione salernitana, Corinaldesi si è soffermato anche sull’importanza della comunicazione istituzionale, sempre più orientata all’utilizzo delle piattaforme digitali per raggiungere direttamente la popolazione. Tra i prodotti editoriali del 2027 figura il planner da scrivania, che valorizza i contenuti diffusi attraverso i canali social dell’Arma e promuove gli strumenti informativi a disposizione dei cittadini. «Sono strumenti importanti perché attraverso questi canali forniamo consigli utili alla popolazione», ha spiegato Corinaldesi, richiamando in particolare l’attivazione del canale WhatsApp istituzionale. «Invito tutti a iscriversi, perché diffondiamo indicazioni utili, ad esempio su come difendersi dai tentativi di truffa». Proprio il contrasto ai raggiri, anche alla luce di un recente episodio registrato nel Salernitano, rappresenta uno dei temi sui quali il comandante ha richiamato maggiormente l’attenzione. «Non bisogna mai dare credito a chi chiama al telefono e, in caso di dubbi, bisogna contattare il 112», ha raccomandato Corinaldesi, invitando soprattutto le persone più vulnerabili a non fidarsi di richieste sospette e a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine. L’edizione 2027 del Calendario Storico racconta l’Arma attraverso gli sguardi dei suoi protagonisti, valorizzando non soltanto le attività operative, ma anche la dimensione umana del servizio. Gli scatti di Franco Cappellari accompagnano il lettore alla scoperta di dodici reparti e comparti di specialità, dalle Stazioni territoriali ai nuclei Radiomobili, dai Carabinieri Forestali alle unità cinofile, fino ai Corazzieri, ai reparti speciali e alle attività investigative e scientifiche. Ad arricchire il volume sono i contributi di tre firme del giornalismo italiano. Aldo Cazzullo firma la prefazione, ripercorrendo alcuni momenti significativi della storia repubblicana e il ruolo dell’Arma nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Ferruccio De Bortoli e Bruno Vespa accompagnano invece le tavole mensili con riflessioni dedicate alle diverse articolazioni dell’Istituzione. Il calendario, distribuito in oltre un milione di copie e tradotto in otto lingue straniere e due idiomi italiani, rappresenta da decenni uno degli appuntamenti editoriali più riconoscibili dell’Arma. Accanto al Calendario Storico sono stati presentati anche l’Agenda 2027 e gli altri prodotti editoriali, caratterizzati da importanti finalità solidaristiche. I proventi delle vendite dell’Agenda saranno destinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, a sostegno della ricerca sulle terapie CAR-T per i piccoli pazienti affetti da leucemia mieloide acuta. Parte dei fondi raccolti attraverso il Calendario da tavolo, dedicato al Servizio Radiomobile, sarà invece devoluta all’ONAOMAC, a sostegno degli orfani dei militari dell’Arma, mentre il planner contribuirà a finanziare le attività dell’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli. Un’iniziativa che unisce tradizione, comunicazione e solidarietà, ribadendo il ruolo dei Carabinieri come presidio di sicurezza e punto di riferimento per le comunità. Un messaggio che, anche da Salerno, il comandante Corinaldesi ha voluto rilanciare: la tutela dei cittadini passa non soltanto attraverso il controllo del territorio, ma anche dall’ascolto, dalla prevenzione e dalla capacità di intercettare i bisogni delle persone prima che si trasformino in emergenze.