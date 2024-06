Carabinieri aggrediti a Matierno, solidarietà di Bicchielli

Il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli ha espresso solidarietà ai Carabinieri aggrediti nel quartiere Matierno, a Salerno. “Credo sia giunto il momento di porre fine a queste aggressioni ai danni delle forze dell’ordine – ha detto Bicchielli -. Sono persone che ogni giorno rischiano la vita per difendere la nostra e garantire sicurezza sui territori, non possiamo più accettare un atteggiamento simile. È un’aggressione da condannare senza sé e senza ma esprimo solidarietà agli agenti aggrediti, alla compagnia dei carabinieri della provincia di Salerno e al sindacato chiedendo a quest’ultimo di non abbassare mai la guardia – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Metteremo in campo ogni azione utile a tutela delle forze dell’ordine. Lo Stato è con loro. Lo Stato c’è”.