Capodichino chiude per un mese, bus per scalo Salerno

L’aeroporto di Napoli-Capodichino restera’ chiuso dal primo al 30 novembre prossimo per lavori di riqualificazione della pista di volo. Nel mese di stop, alcuni voli saranno trasferiti all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, dove sono stati potenziati anche i collegamenti in autobus per agevolare gli spostamenti dei passeggeri. Quelli che interessano lo scalo di Capodichino sono interventi programmati “radicali”, spiega la societa’ di gestione Gesac, che saranno avviati “in conformita’ con le rigorose normative di settore e in linea con l’impegno prioritario di Gesac per garantire i massimi standard di sicurezza”. Si tratta di un investimento di 30 milioni di euro. Per limitare i disagi per gli utenti, i lavori sono stati programmati in un periodo storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo e saranno svolti, senza soluzione di continuita’, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 da Adr infrastrutture, che si e’ aggiudicata la procedura di gara.
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