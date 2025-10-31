Candidato della Lega pubblica foto con il sosia di Ranucci: "Anche lui vota per noi" - Le Cronache
Regionali, per FI boom di finanziamenti campani
A Eicma mostra ‘Desert Queens’, Meda: “Portiamo a Milano la magia della Dakar”
Parigi, oggi Sinner-Shelton ai quarti – Il match in diretta
  • Ottobre 31, 2025
(Adnkronos) – Fabio Romito, il consigliere della Regione Puglia, della Lega, uscente e ricandidato alle elezioni del 23 e 24 novembre prossimi, ha pubblicato una foto sulla sua pagina Facebook che lo ritrae con una persona che ha una somiglianza marcata con il conduttore di Report. "Anche Sigfrido Ranucci, a cui va la mia solidarietà, vota per noi. In realtà è il mio amico Pino di Corato, che gli assomiglia assai". Dietro la coppia il manifesto di propaganda elettorale dello stesso Romito che è stato un possibile candidato alla presidenza della Regione e che l'anno scorso fu sconfitto nel ballottaggio, dove correva per il centrodestra, valevole per la carica di sindaco di Bari. A qualche commento critico Romito ha risposto che si tratta di "ironia e non di fake news".  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

