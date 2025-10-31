Parigi, oggi Sinner-Shelton ai quarti - Il match in diretta - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Regionali, per FI boom di finanziamenti campani
A Eicma mostra ‘Desert Queens’, Meda: “Portiamo a Milano la magia della Dakar”
Parigi, oggi Sinner-Shelton ai quarti – Il match in diretta
Candidato della Lega pubblica foto con il sosia di Ranucci: “Anche lui vota per noi”
Ultim'ora Nazionale

Parigi, oggi Sinner-Shelton ai quarti – Il match in diretta

  • Ottobre 31, 2025
  • 0
  • 36
  • 1 Min Read
Parigi, oggi Sinner-Shelton ai quarti – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 31 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Jannik è reduce dal successo agile contro Francisco Cerundolo, mentre l'americano (numero 6 del ranking Atp) arriva dalla vittoria contro Rublev. In caso di successo in questo torneo, Sinner potrebbe tornare numero uno al mondo almeno fino alle Atp Finals di Torino. Dove vedere il match? Sinner-Shelton viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match è visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv Chi vince affronterà in semifinale uno tra Medvedev e Zverev. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025