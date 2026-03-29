“Campitiello? Meglio la sorella”, lite social Martusciello-Cirielli

Acque agitate nel centrodestra campano tra Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’occasione è l’ufficializzazione del sostegno di Fdi alla candidatura a sindaco di Pagani, in provincia di Salerno, del medico chirurgo Nicola Campitiello, già consigliere comunale a palazzo San Carlo e cognato del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. L’endorsement non sarebbe andato giù a Fulvio Martusciello, coordinatore regionale azzurro in Campania, che ha accolto la notizia con un commento che vari utenti considerano a sfondo sessista, tirando in ballo la sorella di Campitiello, Maria Rosaria, da tutti conosciuta come Mara, attuale moglie di Cirielli (”Campitiello? Meglio la sorella”). A denunciare il fatto il viceministro degli Esteri e deputato meloniano in un post sul suo profilo Facebook: ”L’europarlamentare Fulvio Martusciello commenta squallidamente così la candidatura a sindaco di mio cognato Nicola Campitiello. Veramente al peggio non c’è mai fine. Mi meraviglia Forza Italia che oggi è rappresentata in maniera così povera…”. A corredo di questo post Cirielli ha pubblicato, sempre sul suo profilo Fb, la frase ‘incriminata’ di Martusciello con l’intenzione di denunciare l’imbarbarimento del confronto politico. L’eurodeputato di Fi, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, avrebbe postato questa frase a commento della notizia della candidatura di Campitiello pubblicata da una testata on line. Martusciello esclude battute offensive e precisa: «Campitiello candidato a sindaco a Pagani? Meglio, molto meglio la sorella Mara, che ho avuto modo di apprezzare e conoscere. Se Fratelli d’Italia avesse proposto lei avremmo trovato subito un accordo. Ma il cognato di Cirielli – ha proseguito Martusciello – ha avuto un passato in Forza Italia e poi è andato via. Francamente è impossibile così trovare una sintesi. O accettiamo i candidati di Fratelli d’Italia o non si può fare centrodestra. Non è una questione parentale, non è che siamo contrari perché è il cognato: lo ripeto, è molto meglio come candidato la sorella (moglie di Cirielli, ndr). Un dirigente di altissimo livello».