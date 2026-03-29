Ali per la città: perche Zambrano

Il movimento civico non è una presenza anomala nella vita politica. Perché, esso rappresenta la concreta espressione del libero associazionismo dei cittadini indotto da una visione morale priva di quel riferimento ideologico che è alla base di un partito politico strutturato. Di fatto, un gruppo civico persegue l’obiettivo di una democrazia ‘partecipativa’ aperta a tutti, non solo ‘rappresentativa’, con una logistica interna orizzontale e con una metodologia fondata sul confronto, sul dibattito e sulla condivisione di obiettivi comuni da perseguire come servizio esclusivo reso alla Comunità. Così, un esponente civico pensa a difendere interessi materiali o immateriali dei cittadini nel rispetto di coscienze personali stratificatasi nel tempo, mentre un esponente politico mira a quella finalità secondo una visione prioritariamente influenzata dalle convinzioni ideologiche del gruppo di appartenenza, modellate in funzione di superiori interessi specifici. Talora, si tratta di un vestito di idee anche mascheranti la realtà concreta. Con questi presupposti, la partecipazione di liste civiche alle competizioni elettorali assume la funzione di richiamo nei confronti di tutte le differenti controparti volto a mitigare gli effetti di prevalenti disposizioni di organi di livello superiore operanti altrove. Epperò, un gruppo civico può esprimersi al meglio solo se il suo orientamento è frutto di un mediazione tra le diversità presenti naturalmente nelle coscienze di ciascun partecipante. La capacità di metabolizzare tali diversità lo rende ‘trasversale’ e lo differenzia da quelle identiche aggregazioni nelle quali le coscienze di ciascuno sono impregnate da esperienze e conoscenze maturate nel rispetto di orientamenti ideologici preminenti. Un gruppo civico, politicamente orientato, non può essere quindi trasversale, esprimendo una visione ‘uniformata’ da logiche ‘uniformanti’. La sua presenza, tuttavia, è meritevole di ogni apprezzamento. Ali per la Città è un gruppo civico ‘libero’, formato da cittadini ‘liberi’, che ha inteso offrire un luogo ‘libero’ dove poter esprimere e discutere idee, suggerimenti e proposte nell’esclusivo interesse della Città. Da diversi anni, partecipa alla discussione pubblica formulando propri giudizi sulle criticità presenti e proponendo anche alternative ipotesi di risoluzione. Nel tempo, ha elaborato un ‘Progetto per la Città’ che ha ritenuto di porre all’attenzione di tutti i cittadini con una libera pubblicazione resa possibile dall’ospitalità offerta da queste pagine. Grazie! In cinque articoli ha esposto i criteri utilizzati per la sua elaborazione, sia con riferimento alla perseguita modernizzazione della gestione amministrativa dell’Ente che alla rivitalizzazione delle diverse aree urbane e, con esse, delle loro componenti economiche in un quadro di equità, giustizia e coesione sociale. Ebbene, questa visione ha trovato accoglimento nell’ambito del gruppo costituitosi a sostegno dell’ing. Armando Zambrano nella veste di candidato sindaco per l’imminente prova elettorale. Stamane, nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ing. Armando Zambrano ha espresso l’apprezzamento per il contenuto progettuale del documento rafforzando, così, la speranza condivisa di realizzare una futura Città gestita con le competenze tecniche ma organizzata nel rispetto di regole morali e sociali. Il gruppo, che neppure parteciperà alla competizione, ritiene doveroso esprimere il proprio ringraziamento e confermare una decisa scelta di campo. Perché questa Città ha bisogno di amore.