"Cafone" e "poveraccia", scontro totale tra Barbara d'Urso e Guillermo Mariotto a Ballando: cosa è successo - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Milan-Inter 3-1, giornalista ‘assediato’ dai tifosi e stop al collegamento Ballando, Noemi Bocchi vince la puntata e Eugenio Finardi eliminato: la classifica “Cafone” e “poveraccia”, scontro totale tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando: cosa è successo Frosinone, lite in stazione a Castro dei Volsci: uomo ucciso a coltellate Ballando, tutti contro Barbara d’Urso: “Perché non parli di Ornella Muti?” Nuovo attacco all’Iran, Trump non ha ancora deciso. Khamenei avverte: “Risposta sarebbe senza limiti geografici” Re Carlo parlerà al Commonwealth ‘senza remore’ del passato schiavista della Gran Bretagna Tornare a casa per Natale? Per gli italiani è già un salasso: “Biglietti aerei fino a 430 euro” Troppo allenamento fa male: ‘cambia’ la chimica del cervello Gp Messico, Hamilton in pole e Antonelli quarto: la griglia di partenza del Gran Premio Manovra, Cgil: “Al di là delle peggiori aspettative, governo vive su un altro pianeta”. Scontro sulla scuola Ballando, la confessione di Aurora Ramazzotti: “Ero una bestia consumata dalla gelosia” Milan-Inter 3-1, giornalista ‘assediato’ dai tifosi e stop al collegamento Ballando, Noemi Bocchi vince la puntata e Eugenio Finardi eliminato: la classifica “Cafone” e “poveraccia”, scontro totale tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando: cosa è successo Frosinone, lite in stazione a Castro dei Volsci: uomo ucciso a coltellate Ballando, tutti contro Barbara d’Urso: “Perché non parli di Ornella Muti?” Nuovo attacco all’Iran, Trump non ha ancora deciso. Khamenei avverte: “Risposta sarebbe senza limiti geografici” Re Carlo parlerà al Commonwealth ‘senza remore’ del passato schiavista della Gran Bretagna Tornare a casa per Natale? Per gli italiani è già un salasso: “Biglietti aerei fino a 430 euro” Troppo allenamento fa male: ‘cambia’ la chimica del cervello Gp Messico, Hamilton in pole e Antonelli quarto: la griglia di partenza del Gran Premio Manovra, Cgil: “Al di là delle peggiori aspettative, governo vive su un altro pianeta”. Scontro sulla scuola Ballando, la confessione di Aurora Ramazzotti: “Ero una bestia consumata dalla gelosia”
Ultim'ora Nazionale

“Cafone” e “poveraccia”, scontro totale tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando: cosa è successo

  • Novembre 1, 2026
  • 0
  • 77
  • 2 Min Read
“Cafone” e “poveraccia”, scontro totale tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando: cosa è successo

(Adnkronos) –
“Poveraccia”. “Cafone”. Volano parole grosse, al limite dell’insulto, a Ballando con le stelle. Scintille in particolare tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, compagni di banco in giuria e protagonisti di scambi roventi in più di un’occasione. La temperatura sale dopo l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Barbara d’Urso evidenzia la coreografia del maestro ma non fa riferimento alla concorrente. L’intervento di Mariotto provoca la reazione di d’Urso: “Non si interrompono le altre persone, cafone”. 

Il secondo round si concretizza dopo la prova di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Il concorrente, nella clip che precede l’esibizione, stigmatizza i toni usati da Mariotto nelle precedenti puntata. “Ma che ti importa, certe cose non meritano importanza. Lascia stare, non ne vale la pena”, il consiglio di Barbara d’Urso, non apprezzato da Mariotto: “Poveraccia questa…”, il commento del giurato che innesca il nuovo botta e risposta. “Cafone”, ripete d’Urso. E’ Alberto Matano a intervenire per provare a riportare la discussione in carreggiata: “Proporrei una piccola mozione per moderare i termini tra di noi. Limitiamoci, ho sentito parole che non mi sono piaciute”. “Chi cerca trova…”, la chiosa di Mariotto. “Mi dispiace per quello che ho detto – il mea culpa di Mariotto poco dopo – ma se tiri la coda al gatto, arriva un graffio”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025