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Ballando, Noemi Bocchi vince la puntata e Eugenio Finardi eliminato: la classifica

  • Novembre 1, 2026
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Ballando, Noemi Bocchi vince la puntata e Eugenio Finardi eliminato: la classifica

(Adnkronos) –
Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la quinta puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 31 ottobre, su Rai1. La coppia ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale Alessandro Matri e Giada Lini. Terza piazza per Andy Diaz e Gioia Giovanatti. 

I voti della giuria – in una serata caratterizzata dallo scontro totale tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto tra “cafone” e “poveraccia” – si sono sommati a quelli del tesoretto. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Simona Ventura ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso. Rossella Erra, invece, ha deciso di donare il bottino a Andy Diaz e Gioia Giovanatti.  

Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio la coppia formata da Anastasia Kuzmina e Jimmy Ghione e quella di Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. A lasciare la gara di ballo è Eugenio Finardi, che ha ottenuto solo il 45% dei voti. Come la scorsa settimana si salva ancora Jimmy Ghione, che ha ricevuto il 55% dei voti. Per Eugenio Finardi non è stata usata la wild card. 

 

La classifica (prima dei voti social) 

1. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 67 punti 

2. Alessandro Matri e Giada Lini – 66 punti 

3. Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 60 punti 

4. Monica Guerritore e Luca Urso – 56 punti 

5. Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 46 punti 

6. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 42 punti 

7. Alberto Ravagnani e Erica Martinelli – 41 punti 

8. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 36 punti 

9. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 34 punti 

9. Manuela Moreno e Carlo Aloia – 34 punti 

11. Anna Safroncik e Leonardo Lini – 33 punti 

12. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 18 punti. 

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