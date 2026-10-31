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Ballando, tutti contro Barbara d’Urso: “Perché non parli di Ornella Muti?”

  • Novembre 1, 2026
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Ballando, tutti contro Barbara d’Urso: “Perché non parli di Ornella Muti?”

(Adnkronos) –
“Pasquale mi lascia sempre senza parole”. Il giudizio di Barbara d’Urso dopo l’esibizione di Pasquale La Rocca e Ornella Muti, nella quinta puntata di Ballando con le stelle, accende la serata del 31 ottobre nello show condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Il freestyle della coppia entusiasma tutti, d’Urso compresa. Le parole della giurata, però, scatenano la polemica. “La coreografia di Pasquale mi lascia sempre senza parole”, dice d’Urso, che non menziona Ornella Muti dopo aver emesso, la scorsa settimana, un giudizio tecnico particolarmente severo. “La Muti non ha i piedi da ballerina?”, chiede Simona Ventura alla giurata. “Basta provocazioni e ossessioni”, prova a chiudere Barbara d’Urso. L’intervento di Francesca Fialdini riaccende la discussione: “Mi dispiace, si percepisce tensione. E’ incredibile che da parte di una giurata non si trovino parole per descrivere quello che abbiamo appena visto. Non voglio scomodare nessuno, lo chiedo a Pasquale…”, dice Fialdini. 

 

“Non comprendo perché si continui a parlare di questo. Io faccio la giurata e sono stata chiamata per dare giudizi. Vengo chiamata in causa per quello che ho fatto con il mio ex ballerino”, sbotta d’Urso, concorrente con La Rocca nella scorsa edizione. “Ora sono qui per dare giudizi e dico che sono senza parole per la coreografia di Pasquale. Punto. Ci sono delle cose che non mi sono piaciute, ma non è utile parlarne. E’ un mio pensiero, è quello che ho visto. Ho detto che la scorsa settimana non c’era stato nulla di nuovo rispetto a quello che si era visto in precedenza. Non mi va di stare qui a polemizzare, dico che sono ammirata da quello che ha creato Pasquale. Fornisco pareri su tutte le coppie. Non mi tirate più in ballo, per favore”, aggiunge. Caso chiuso? No. Se Ornella Muti tace, Pasquale La Rocca rompe gli indugi. 

“Barbara, perdonami se mi permetto: in 5 puntate sembra che ogni giudizio non sia sincero. Mi piacerebbe ricevere commenti sinceri, da 5 puntate giri intorno senza trovare il punto: la concorrente è Ornella Muti”, dice Pasquale La Rocca. “Tiri il sasso e nascondi la mano”, rincara la dose Guillermo Mariotto. “Sei un cafone, Mariotto: non si parla sopra le altre persone. Ok, per me finisce qui”, chiude d’Urso, che – come Carolyn Smith – assegna 8 come voto: per il resto, tutti 10 e un totale di 46. 

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