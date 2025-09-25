Cadavere in sacco a Spoleto, fermato 32enne ucraino - Le Cronache
Vallo, inizia il processo Alfieri
Flotilla, Crosetto alla Camera: “Ferma condanna per attacco, azione inaccettabile”
Sarno. i funerali di Giuseppe Marchese
Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento: ecco quando
Cadavere in sacco a Spoleto, fermato 32enne ucraino

(Adnkronos) – C'è un fermo per l'omicidio di Bala Sagor detto 'Obi', il 21enne bengalese ucciso e infilato in un sacco nero gettato in un fossato nella zona di via Primo Maggio, a Spoleto. All'esito delle indagini scattate dopo il rinvenimento del cadavere, è stato disposto il fermo dell'indagato Shuryn Dmytro, 32enne ucraino.  La decisione, come spiegano dalla Procura di Spoleto in una nota, è stata assunta dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell'uomo nell'omicidio e nel successivo depezzamento del cadavere. Decisive le informazioni fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell'indagato. Riscontri univoci inoltre sono emersi dall'esame dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo le vie cittadine e nelle abitazioni private nei pressi del luogo in cui è stata rinvenuta la salma e la bicicletta in uso alla vittima. Le indagini proseguono per trovare le altre parti del corpo della vittima nascoste dal fermato, portato nella Casa di Reclusione di Spoleto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

