Elezioni nuovo segretario Pd Campania, urne aperte da oggi
Cadavere in sacco a Spoleto, fermato 32enne ucraino
Regionali, Speranza si dimette e si candida
‘Una nessuna centomila’ stasera a Napoli, gli ospiti dell’evento contro la violenza sulle donne
  • Settembre 25, 2025
“Si apre una fase importante per l’intera comunità del partito campano. La affrontiamo con spirito unitario costruttivo e con senso di responsabilità, consapevoli delle sfide che abbiamo davanti in Regione e del delicato contesto internazionale che stiamo vivendo”. Lo afferma Piero De Luca, unico candidato alla segreteria regionale del Pd nelle elezioni che si aprono stamane a alle 8 e si concludono il 28 settembre alle 20. De Luca può essere votato nei 430 seggi che saranno aperti in Campania con l’unico nome del parlamentare sulla scheda. Saranno poi eletti i 140 rappresentanti all’assemblea regionale. In seguito si procederà a eleggere la direzione regionale. L’ultimo segretario del Pd in Campania è stato Leo Annunziata, poi il partito regionale è stato commissariato dal Pd nazionale prima con Francesco Boccia e poi con Antonio Misiani ancora commissario fino alla nomina di De Luca

