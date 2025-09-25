“Si apre una fase importante per l’intera comunità del partito campano. La affrontiamo con spirito unitario costruttivo e con senso di responsabilità, consapevoli delle sfide che abbiamo davanti in Regione e del delicato contesto internazionale che stiamo vivendo”. Lo afferma Piero De Luca, unico candidato alla segreteria regionale del Pd nelle elezioni che si aprono stamane a alle 8 e si concludono il 28 settembre alle 20. De Luca può essere votato nei 430 seggi che saranno aperti in Campania con l’unico nome del parlamentare sulla scheda. Saranno poi eletti i 140 rappresentanti all’assemblea regionale. In seguito si procederà a eleggere la direzione regionale. L’ultimo segretario del Pd in Campania è stato Leo Annunziata, poi il partito regionale è stato commissariato dal Pd nazionale prima con Francesco Boccia e poi con Antonio Misiani ancora commissario fino alla nomina di De Luca
Post Recenti
- Elezioni nuovo segretario Pd Campania, urne aperte da oggi
- Cadavere in sacco a Spoleto, fermato 32enne ucraino
- Regionali, Speranza si dimette e si candida
- ‘Una nessuna centomila’ stasera a Napoli, gli ospiti dell’evento contro la violenza sulle donne
- Tumori, nel 2050 i morti cancro supereranno i 18 milioni (+75%): lo studio su Lancet
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco