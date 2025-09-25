Regionali, Speranza si dimette e si candida - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Elezioni nuovo segretario Pd Campania, urne aperte da oggi
Cadavere in sacco a Spoleto, fermato 32enne ucraino
Regionali, Speranza si dimette e si candida
‘Una nessuna centomila’ stasera a Napoli, gli ospiti dell’evento contro la violenza sulle donne
Attualità Campania

Regionali, Speranza si dimette e si candida

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 100
  • 2 Min Read
Regionali, Speranza si dimette e si candida

La provincia di Salerno è ormai pronta ad entrare nel vivo della campagna elettorale e, chiaramente, lo sono anche gli amministratori. Il primo sindaco, nel salernitano, che rassegna le dimissioni per candidarsi alla carica di consigliere regionale è Vincenzo Speranza, primo cittadino di Laurito, consigliere provinciale del Pde Presidente della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo. Speranza infatti non ha mai nascosto la volontà di provare a raggiungere lo step successivo, il consiglio regionale e così, con la firma del decreto che ufficializza il voto il prossimo 23 e 24 novembre, sono arrivate le dimissioni, come prevede la norma in vigore. In Campania, infatti, vale il principio dell’incandidabilità dei sindaci: coloro i quali vogliano candidarsi al consiglio regionale devono rassegnare le dimissioni 60 giorni prima delle elezioni e questo vale per i comuni di fascia piccola, media e grande. Intanto, proprio il 23 ottobre, data di presentazione delle liste, dovrebbe esserci la sentenza della Corte Costituzionale che dovrà esprimersi circa il ricorso presentato dal governo, impugnando la legge regionale. Per il governo, infatti, si è di fronte ad una legge che limita irragionevolmente i diritti di rappresentanza e partecipazione dei primi cittadini, escludendoli di fatto dalla competizione per un seggio in Consiglio regionale. Una battaglia condivisa anche dall’Anci che già nel mese di luglio, sollecitata anche da Anci Campania, è intervenuta nel giudizio che verrà instaurato innanzi alla Corte Costituzionale a seguito della impugnazione della legge elettorale approvata dalla Regione Campania. “Impedire ai sindaci di candidarsi senza dimissioni anticipate ostacola il loro fondamentale diritto di elettorato passivo”, hanno dichiarato in quell’occasione dall’associazione Nazionale Comuni Italiani. Speranza potrebbe decidere di non candidarsi con il Pd ma di sostenere il progetto della Casa dei riformisti o nella lista civica a sostegno di Roberto Fico. Attende invece la sentenza il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, pronto in ogni caso a sostenere il consuocero Mimì Minella, candidato di punta della Lega.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013