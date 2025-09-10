BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025 - Le Cronache
BYD SEAL 6 DM-i Touring debutta allo IAA Mobility 2025

BYD ha scelto l’IAA Mobility 2025 di Monaco come cornice per ribadire il proprio impegno verso il mercato europeo. Protagonista assoluta, la nuova SEAL 6 DM-i Touring, seconda vettura Super Hybrid della gamma e prima station wagon del marchio a essere presentata nel Vecchio Continente. Nel corso della conferenza, la Vicepresidente Esecutiva Stella Li ha annunciato importanti novità legate alla DOLPHIN SURF, compatta elettrica vincitrice del titolo “World Urban Car of the Year”. Il modello ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP, confermandosi punto di riferimento nella sua categoria, e sarà la prima BYD prodotta in Europa. Lo stabilimento di Szeged, in Ungheria, avvierà infatti la produzione entro la fine del 2025.  Tra le innovazioni più attese c’è la Flash Charging, con ricariche da 1000 kW disponibili dal 2026. La prima vettura a beneficiare di questa tecnologia sarà la DENZA Z9GT, gran turismo premium capace di recuperare circa 400 km di autonomia in soli cinque minuti. A Monaco è stato presentato anche il nuovo programma BYD Certified Pre-Owned, che garantirà ai clienti maggiore serenità nell’acquisto di modelli usati. Ogni vettura certificata sarà sottoposta a oltre 100 controlli e offrirà garanzia, assistenza stradale e una batteria con capacità residua minima del 90%. L’IAA Mobility ha rappresentato inoltre un momento di bilancio per BYD, che in due anni ha portato la gamma europea a 13 modelli e prevede di superare i 1000 punti vendita entro fine 2025, con l’obiettivo di raddoppiarli nel 2026. All’esterno dei padiglioni, i visitatori hanno potuto ammirare i modelli DENZA Z9GT e D9 MPV, oltre a sperimentare le prime dimostrazioni pubbliche della ricarica ultraveloce da 1 Megawatt, capace di ridefinire gli standard della mobilità elettrica in Europa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

