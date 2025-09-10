BMW Boxer Week 2025: la nuova era del boxer bicilindrico - Le Cronache
  • Settembre 10, 2025
  • 0
  • 27
  • 2 Min Read
(Adnkronos) – Dal 15 al 20 settembre le concessionarie BMW Motorrad aprono le porte agli appassionati per un evento unico: la Boxer Week 2025. Un’occasione per vivere da vicino la nuova gamma R 1300, l’evoluzione del leggendario motore boxer bicilindrico che ha reso inconfondibile la storia BMW.
 La nuova generazione porta con sé prestazioni senza precedenti: il propulsore da 1.300 cc eroga 145 CV a 7.750 giri e una coppia di 149 Nm a 6.500 giri, il valore più alto mai raggiunto da un boxer BMW. Nonostante l’aumento di potenza, i consumi restano pressoché invariati grazie a soluzioni tecniche avanzate che migliorano efficienza e fluidità.  Durante la Boxer Week sarà possibile non solo ammirare ma anche provare su strada tutte le versioni della nuova R 1300, ciascuna pensata per uno stile di guida differente: • R 1300 GS: l’icona dell’avventura si rinnova con design rivisto, Riding Assistant, Adaptive Light Modes e sospensioni EVO Telelever e Paralever. • R 1300 GS Adventure: pensata per i lunghi viaggi, con serbatoio da 30 litri e dotazioni studiate per affrontare ogni terreno. • R 1300 RT: la tourer dedicata al comfort, con display TFT da 10,25”, navigazione integrata e cruise control adattivo. • R 1300 R: la roadster dal carattere muscoloso, che unisce potenza e stile dinamico. • R 1300 RS: sport tourer dalle linee aerodinamiche, per chi vuole viaggiare veloce senza rinunciare a tecnologia e design. Il nuovo motore sfrutta soluzioni raffinate come aspirazione variabile, raffreddamento aria/liquido e distribuzione ottimizzata con rapporto di compressione di 13,3:1.  La trasmissione a sei marce, ora posizionata sotto al motore per maggiore compattezza, è abbinata a una frizione antisaltellamento a dieci dischi e al sistema opzionale Shift Assistant Pro, mentre l’inedito Automated Shift Assistant (ASA) semplifica la guida rendendo cambio e frizione automatici, senza perdere l’emozione del controllo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

