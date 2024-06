Buonissimi 2024: a Salerno l’evento di beneficenza

Torna l’atteso evento di beneficenza “Buonissimi” in programma il 17 giugno, dalle ore 19, nella splendida cornice del Porto di Marina d’Arechi a Salerno. Il tema della sesta edizione è “Nutrire la ricerca dalla A alla Z”, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di un nuovo progetto triennale di ricerca scientifica dal nome “Sequenziamento di nuova generazione ed editing genomico per identificare fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici”. L’evento di beneficenza è organizzato dall’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – OPEN OdV e ideato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. La serata unisce eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo con la partecipazione di circa 300 operatori tra chef stellati, ristoratori, pizzaioli, pasticceri cantine, birrifici e bartender. Un’esperienza indimenticabile, combinando il piacere del buon cibo con la solidarietà e l’impegno per un futuro migliore per i bambini affetti da tumore. Buonissimi conferma il suo impegno verso l’ambiente e la sostenibilità, promuovendo il rispetto dei prodotti stagionali e locali per sostenere l’economia di prossimità e con un’attenzione particolare al senza glutine.

Nel corso di questi anni, l’evento ha permesso di raccogliere 551.000 euro a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici e, a tal proposito, la presidente della OPEN OdV, Anna Maria Alfani, spiega l’importanza: ‹‹La manifestazione coinvolge la città di Salerno e tutta la Campania, contribuisce alla nostra missione di sostenere la ricerca scientifica in oncologia pediatrica, essenziale per offrire ai bambini malati di cancro le cure più avanzate e risolutive. Negli ultimi 30 anni, gli sforzi nella ricerca hanno portato a un notevole aumento del tasso di guarigione, passato dal 30-40% all’80-90% in molte patologie. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare: in alcune neoplasie, solo un bambino su quattro sopravvive. Questo evento gastronomico ci aiuta a raccogliere fondi fondamentali per continuare a migliorare il futuro dei nostri bambini e a sostenere le famiglie colpite da queste patologie. Il nostro obiettivo è garantire cure all’avanguardia e continuare a progredire nella ricerca per salvare sempre più giovani vite.›› Il prof. Capasso, figura importante nella ricerca, ha precisato: ‹‹Due terapie rivoluzionarie, l’immunoterapia e la medicina di precisione, stanno mostrando risultati promettenti. Il nostro programma, in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova, si concentra su bambini affetti da neuroblastoma, garantendo l’accesso a terapie personalizzate.››

Sensibili alle tematiche sociali, come da tradizione, Pippo Pelo e Adriana Petro daranno il via allo spettacolo a conclusione della serata: i conduttori del morning show tra i più ascoltati in Italia, accoglieranno sul palco Rossella Erra, opinionista di alcuni programmi RAI, e accompagneranno la notte di Buonissimi sulle note dei Quisisona, superband delle serate capresi, e del noto dj Max Correnti.

Vito Leso