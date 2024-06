La Brera Holdings nel calcio: squadre in Mozambico, Macedonia del Nord e Mongolia

Brera Holdings PLC , società di proprietà multi-club (MCO), il 4 giugno scorso aveva confermato la due diligence in corso per il potenziale acquisto di una squadra di calcio della Serie B italiana ovvero la Salernitana. L’amministratore delegato Pierre Galoppi ha annunciato l’impegno della società con diversi club di alto livello, sottolineando la loro forte base di tifosi e la loro eredità nel calcio italiano.

La società, che è diventata la prima MCO quotata in borsa nel calcio mondiale, è soggetta ad accordi di non divulgazione e si astiene dal commentare dettagli specifici sulla sua strategia di acquisizione. Brera Holdings PLC è stata riconosciuta per il suo impatto sociale nel calcio, tra cui il Torneo Trofeo FENIX e varie acquisizioni di club calcistici in tutto il mondo.

Di recente, la società ha ampliato il proprio portafoglio acquisendo squadre in Mozambico, Macedonia del Nord e Mongolia e assumendo una posizione strategica nel Manchester United PLC, che ha portato a un guadagno significativo. Il suo comitato consultivo, costituito nel febbraio 2024, comprende figure di spicco come Alan Rothenberg e Giuseppe Rossi.

L’approccio dell’azienda alle acquisizioni si basa sulla creazione di valore da club sportivi sottovalutati e sullo sfruttamento dell’innovazione per la crescita del business e per risultati di impatto sociale. Le dichiarazioni previsionali dell’azienda indicano piani di crescita, ma riconoscono anche i rischi e le incertezze inerenti a tali iniziative.

Mentre Brera Holdings PLC esplora la potenziale acquisizione di una squadra di calcio della Serie B italiana, la salute finanziaria della società è un fattore critico da considerare per gli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di 12,95 milioni di dollari, BREA è un operatore di nicchia nel settore della proprietà di club sportivi. Secondo InvestingPro, uno dei principali punti di forza di BREA è la sua posizione di cassa, con più liquidità che debiti in bilancio, che potrebbe fornire una solida base per future acquisizioni e investimenti.

Il Brera Football Club è stato fondato nel 2000 dal giovane editore e giornalista Alessandro Aleotti. Il primo allenatore nominato è stato l’ex portiere di Inter e Sampdoria Walter Zenga. La squadra giocò le partite nell’Arena Civica appena riaperta, ma fu retrocessa dalla Serie D.

In data 15 febbraio 2023 la Società ha annunciato la prima acquisizione programmata con la firma di una Lettera di intenti per l’acquisizione della squadra di calcio europea di prima divisione Fudbalski Klub Akademija Pandev (“Akademija Pandev”) nella Macedonia del Nord, Paese che ha diritto di partecipare nelle tre principali competizioni UEFA.

Il 20 marzo 2023 la Società ha annunciato la costituzione di una nuova squadra di calcio in Mozambico denominata Brera Tchumene, squadra ammessa al campionato di Seconda Divisione in Mozambico, un paese dell’Africa orientale di quasi 32 milioni di persone.

Il 5 luglio 2023 Brera ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza della squadra italiana di pallavolo femminile professionistica di Serie A1 UYBA Volley Ssdarl, con sede a Busto Arsizio, a nord di Milano (“UYBA” o “UYBA Volley”). Attualmente milita nel campionato di Serie A1, il massimo campionato professionistico italiano.

Nel settembre 2023 la Società ha assunto il controllo del Bayanzurkh Sporting Ilch FC, squadra della Premier League nazionale mongola, divenuta Brera Ilch FC alla ripresa della stagione calcistica nel marzo 2024.

In due dei tre campionati la squadra risulta terz’ultima. In quello della Macedonia a centro classifica