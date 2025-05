Brescia retrocesso in serie C

Nessuna sorpresa dal Tribunale Federale Nazionale: il Brescia è ufficialmente retrocesso in Serie C, mentre sarà la Sampdoria ad affrontare la Salernitana nei playout salvezza. Una decisione che mette fine, almeno per il momento, al caos scoppiato nelle ultime settimane a causa delle irregolarità amministrative del club lombardo.

Il procedimento, identificato con il numero 212/TFNSD/2024-2025, si è svolto oggi davanti alla Sezione disciplinare del Tribunale, presieduta dal giudice Carlo Sica. Dopo aver esaminato le memorie difensive del Brescia e le osservazioni delle parti interessate – Salernitana, Sampdoria e Frosinone, tutte costituite in giudizio – è arrivata la sentenza.

La decisione

Confermata la penalizzazione complessiva di 8 punti a carico del Brescia:

4 da scontare nel campionato 2024/2025 , per inadempienze legate alla scadenza federale di febbraio,

altri 4 nel 2025/2026, per violazioni relative al termine di aprile.

Inoltre, sei mesi di inibizione per Massimo e Edoardo Cellino, i vertici societari del club lombardo.

Il dispositivo ufficiale con le motivazioni dettagliate sarà pubblicato nelle prossime ore.

Il prossimo passo: l’Appello

Il Brescia annuncerà ricorso al Tribunale d’Appello della FIGC, ultimo grado della giustizia sportiva. L’udienza è prevista tra il 10 e il 12 giugno. Solo allora si avrà l’ultima parola sulla composizione della classifica finale.

Date dei playout: verso l’ufficialità

Se la sentenza sarà confermata, FIGC e Lega B ufficializzeranno il calendario dei playout, che – secondo quanto già anticipato dal presidente federale Gabriele Gravina e confermato dalla Lega – si disputeranno: