Bilancio, per gli uffici «errore tecnico», consiglieri di maggioranza preoccupati

Un errore tecnico nel bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale lo scorso 28 febbraio nonostante le incongruenze evidenziate dal capogruppo di Forza Italia Roberto Celano. Nella mattinata di ieri, gli uffici sembrano aver realizzato di aver commesso uno sbaglio, relativo proprio ad alcune voci omesse ed altre poco chiare, come nel caso della rata da pagare al Mef per il patto Salva Comuni, voluto dal precedente assessore Paola Adinolfi, una garanzia data la sua competenza e preparazione sul tema. Ora, un nuovo fulmine si abbatte su Palazzo Guerra: le casse dell’ente non sono sicuramente in un discreto stato di salute e in questi anni tante volte è stato lanciato l’allarme sul predissesto economico, puntualmente smentito dal sindaco Napoli. Ora, lo scenario appare ulteriormente preoccupante perchè, a quanto pare, il consigliere Celano aveva visto giusto segnalando le varie incongruenze e i tecnici non possono fare altro che assumersi la responsabilità di rivedere il tutto, ammettendo gli errori. Al momento, l’ipotesi più concreta è quella di un documento tecnico che va a chiarire le voci di bilancio e anche la posizione di Palazzo di Città nei confronti del governo salva Comuni ma non sembra essere del tutto esclusa l’ipotesi di tornare in consiglio comunale per l’approvazione di un nuovo documento, mettendo anche i consiglieri di maggioranza di fronte alle loro responsabilità. Intanto, non pervenuta l’assessore al Bilancio Eva Avossa che continua a dimostrare la sua inadeguatezza al ruolo, solo ed esclusivamente politico, che le è stato affidato ma oggi, purtroppo per lei, è di fronte ad un dato incontestabile: l’incapacità di affrontare le questioni economiche dell’ente. Rassegnerà le dimissioni? Affatto. Continuerà ad essere la facente funzioni (o segretaria) del presidente della commissione Bilancio Fabio Polverino che ha già dimostrato le sue capacità. Le reazioni «C’è grande preoccupazione sui conti del Comune di Salerno, una preoccupazione che chiaramente coinvolge anche me perché Salerno merita onestà, i cittadini meritano di conoscere la reale situazione economica dell’ente». Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli, che interviene in merito al Bilancio di Previsione approvato in consiglio comunale lo scorso 28 febbraio. «L’assessore al Bilancio dovrebbe provare a rassicurare i cittadini, raccontando la reale situazione dell’ente perché è inammissibile che il Comune non abbia ancora la possibilità di rispettare gli impegni assunti con il Mef con il Patto Salva Comuni – ha dichiarato l’onorevole Bicchielli – L’assessore già in consiglio comunale ha dimostrato di non essere in grado di chiarire in maniera limpida, precisa e puntuale la situazione attuale». Il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati ha già presentato due interrogazioni parlamentari e annuncia un ulteriore intervento «per portare all’attenzione del governo nazionale il fallimento di quest’amministrazione comunale che non ha saputo far altro che aumentare le tasse e gravare ulteriormente sulle famiglie salernitane. Se in queste ore si sta pensando di convocare un consiglio comunale in via d’urgenza siamo di fronte all’ennesimo atto sbagliato messo in campo, è il momento di assumersi le proprie responsabilità e ammettere gli errori commessi fino ad ora».