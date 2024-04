Ieri la Giornata dedicata all’Autismo

Ogni anno, il 2 aprile, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Questa giornata speciale mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo ea promuovere l’inclusione, la comprensione e il sostegno per le persone affette da questo disturbo neurologico. L’autismo è un disturbo dello sviluppo che colpisce la comunicazione, l’interazione sociale e il comportamento delle persone. Le persone con autismo possono manifestare una vasta gamma di sintomi e livelli di gravità, il che rende ogni individuo unico nelle proprie sfide e abilità. Durante questa giornata, molte organizzazioni, istituzioni educative, aziende e individui si uniscono per organizzare eventi, conferenze, spettacoli e altre attività volte a educare il pubblico sull’autismo ea promuovere l’inclusione. Di seguito le parole del Presidente dell’Associazione nazionale Donation Italia A.P.S., Luigi Bisogno: “Il tema principale della Giornata Mondiale dell’Autismo varia di anno in anno, ma l’obiettivo rimane costante, aumentare la consapevolezza sull’autismo e promuovere la comprensione e l’accettazione delle persone che ne sono affette.” Continua il Presidente salernitano Bisogno: “Per noi di Donation, l’importanza della consapevolezza dell’autismo va oltre il solo 2 aprile. Tante e diverse sono le iniziative in programma per creare appunto maggiori ambienti inclusivi e accoglienti per le persone con autismo in tutti gli aspetti della vita, inclusa l’istruzione, l’occupazione e la vita sociale.”Sempre per Donation Italia, la psicologa dott.ssa Chiara Avossa : “In termini terapeutici é importante prendere in carico le famiglie che hanno ricevuto la diagnosi di ASD (Autism Spectrum Disorders) dei propri figli, in uno spazio di condivisione emotiva in cui possono sentirsi accolti ed esprimere le proprie preoccupazioni rispetto al futuro dei loro figli. L’obiettivo terapeutico è quello coinvolgere i familiari nel programma riabilitativo, fornendo delle strategie comportamentali adeguate per promuovere il cambiamento e favorire il benessere del figlio con spettro autistico e dell’intero sistema familiare.” Promuovere la consapevolezza sull’autismo non riguarda solo la comprensione dei sintomi e delle sfide che le persone affette possono affrontare, ma anche riconoscere le loro abilità uniche e valorizzarle come membri preziosi della società. In conclusione, la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo è un momento importante per riflettere sull’importanza dell’inclusione e della comprensione nella nostra società. Sostenere e celebrare la diversità delle persone con autismo non solo arricchisce le loro vite, ma arricchisce anche la nostra comunità nel suo insieme.