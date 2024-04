Salernitana, Colantuono aspetta Dia

di Marco De Martino

SALERNO – Ripresa della preparazione immediata per la Salernitana che ieri pomeriggio si è ritrovata al Mary Rosy dopo l’ennesima battuta d’arresto stagionale. Ormai il conto alla rovescia per l’aritmetica retrocessione in serie B è già partito ma c’è da preparare al meglio la sfida in programma venerdì sera contro la squadra al momento più vicina, il Sassuolo di mister Davide Ballardini penultimo in classifica. Contro i neroverdi mister Stefano Colantuono potrebbe avere nuovamente a disposizione Boulaye Dia (nella foto di Gambardella). Le parti stanno dialogando da qualche settimana per riuscire a dirimere la questione che relega l’attaccante fuori rosa, ma per il momento non c’è ancora stata l’attesa fumata bianca. Ieri pomeriggio infatti il senegalese ha continuato a lavorare separatamente dal resto del gruppo, segnale che la situazione non è stata ancora risolta. Dia è stato messo fuori rosa dalla società granata, che ha anche presentato un esposto al Collegio Arbitrale chiedendo pesanti provvedimenti nei confronti del proprio tesserato, dopo il rifiuto del numero 10 granata di entrare in campo ad Udine nei minuti finali. In attesa di sciogliere il nodo Dia, la Salernitana fa la conta dei disponibili. Contro il Sassuolo non saranno sicuramente a disposizione Fazio, Ochoa e Kastanos. Per i primi due l’esperienza in granata potrebbe essere già terminata mentre per il cipriota bisognerà attendere gli esami diagnostici che verificheranno gli eventuali progressi del ginocchio dopo le sedute di terapia conservativa a cui si sta sottoponendo. Per il resto non preoccupano le condizioni di Manolas e Pierozzi, usciti anzitempo a Bologna entrambi a causa di un leggero affaticamento muscolare, mentre Basic ha lavorato a parte dopo il colpo al ginocchio subito al Dall’Ara. Il croato sarà monitorato nei prossimi giorni, per il Sassuolo è dunque in dubbio così come Gyomber, ancora alle prese con l’infortunio subito in Nazionale.