Bilancio, incongruenze sul disavanzo. Celano denuncia

di Erika Noschese

Ci sono delle incongruenze evidenti nel bilancio di previsione che dovrebbe essere approvato oggi in Consiglio comunale. A denunciarlo il consigliere Roberto Celano che nella giornata di ieri ha inviato una Pec al Collegio dei Revisori non solo per ribadire le perplessità relative al bilancio ma anche per sottolineare le «evidenti incongruenze che alterano con certezza gli equilibri di bilancio rendendolo inattendibile e non veritiero». Il riferimento, rende noto il capogruppo di Forza Italia, è alla nota integrativa del disavanzo presunto da coprire per l’esercizio 2024 che dovrebbe essere pari a 33.616.24,92 euro. «Tale importo terrebbe conto anche della quota di disavanzo non ripianata dall’esercizio precedente. Nel bilancio il disavanzo presunto da recuperare è inopinatamente pari a 25.196.984,16 euro come si evince anche dalla relazione», ha sottolineato il consigliere, chiedendo l’intervento del Collegio dei Revisori «per riportare il prospetto contabile nell’alveo del rispetto dei principi di attendibilità e veridicità». Celano ha poi annunciato l’intenzione di segnalare al Mef quanto accaduto. Intanto, il presidente del Collegio, raggiunto telefonicamente, ha scelto di non dare spiegazioni rispetto alla denuncia presentata dal consigliere di Forza Italia, chiarendo anche di non aver avuto il tempo materiale per visionare la mail. Dunque, o questa mattina poco prima del consiglio ci sarà una full immersion per capire se vi è o meno un errore oppure si rischia di portare in consiglio comunale un bilancio di previsione che potrebbe essere falsato proprio perchè non chiaro a quanto ammonta oggi il disavanzo che deve colmare il Comune e se è stata o meno pagata la rata 2023 del piano di rientro, voluto dall’ex assessore al Bilancio Paola Adinolfi, costretta ad interrompere a metà il suo lavoro.